El detenido por quemar tres coches en Lavacolla es un vecino que atemoriza O Pino, con antecedentes y una orden de alejamiento

XOAN A. SOLER

El hombre que se presentó hacia las ocho de la tarde del jueves en la empresa Aparking Fly, cerca del aeropuerto compostelano de Lavacolla, y prendió fuego al vehículo de alquiler que había recogido cuatro días atrás, atemoriza desde hace meses a sus vecinos del vecino municipio de O Pino. De unos cuarenta años, cuenta con antecedentes por diversas cuestiones. En el ámbito familiar, tiene una orden de alejamiento de su pareja, por lo que utiliza una pulsera telemática para garantizar que no se aproxima a su familia, a la que fuentes vecinales de O Pino señalan que llegaron a proteger las fuerzas del orden durante un par de semanas cuando se produjeron las agresiones hace un año. Añaden que, cuando entra en algún bar de la zona, «en dez minutos non queda dentro ninguén de aquí. Só os peregrinos, que non o coñecen e non saben a que pode armar».

Son varios los establecimientos de hostelería que llegó a destrozar. Denuncias son menos, porque las amenazas a los propietarios llegan tan pronto como los inesperados ataques de ira que causan los daños. En su currículo también figura alguna agresión a agentes de la autoridad hace unos meses, y habrá que ver cómo se tipifica la resistencia que opuso a los policías nacionales que lo detuvieron el jueves en la zona de Lavacolla.

Todo, tras un episodio de violencia absolutamente inusual, el vivido en Aparking Fly. El gerente, Santiago López, explica que «llegó y se volvió loco; empezó a dar bofetadas a todo el mundo. Después se fue a la gasolinera, trajo una lata de gasolina, roció el coche y le prendió fuego». Un vídeo de seguridad muestra cómo se despeja rápidamente la explanada delante de la oficina ante su actitud agresiva con un trabajador al que pega varias veces, hasta quedar solo los tres coches finalmente afectados por las llamas. Las agresiones físicas las recibieron tres operarios de la empresa: dos de ellos precisaron asistencia hospitalaria, aunque recibieron el alta el mismo jueves por la noche. «Era la primera vez que alquilaba un vehículo aquí. Al retrasarse un día en la entrega, lo llamamos por teléfono y le dijimos que le íbamos a cobrar un día más», indica López. No llegaba ni a 30 euros ese cobro, pero, cuando el individuo entró en la oficina, comenzó las agresiones sin mediar palabra. Los perjudicados presentaron denuncias por los hechos.

Desde la Policía Nacional de Santiago indicaron a última hora de la tarde de ayer viernes que el hombre continuaba detenido, y esperan que pase hoy a disposición judicial.