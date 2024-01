Detenido un joven de 19 años que dio positivo en alcohol por el atropello mortal de un hombre de 67 años en O Pino

El paso inferior bajo la A-54 en el que se produjo el atropello mortal TVG

En la parroquia de San Breixo de Ferreiros, en O Pino, han recibido el año nuevo con un auténtico drama vecinal. Jesús Mera, de 67 años de edad, murió atropellado en una pista local cuando iba en compañía de su cuñada. Habían salido a dar un paseo y un vehículo les arrolló mientras cruzaban un paso inferior bajo la autovía A-54, la que une Santiago con Lugo. Él falleció debido a los graves traumatismos que le causó el golpe y ella resultó herida leve. El conductor, que se dio a la fuga, era un joven de 19 años vecino de la misma aldea, llamada Suso, en la que vivía la víctima mortal. La casa de uno y otro dista apenas 50 metros y ambos y sus familias se conocen de toda la vida, lo que ha dejado consternada a una pequeña comunidad que aún no da crédito a lo acontecido.

El accidente se produjo a las 11.40 horas en el kilómetro 1,500 de la pista local que une la parroquia de Ferreiros, en O Pino, con la de Dodro, en Arzúa, cerca del límite entre ambos términos municipales. La víctima y su cuñada, que tuvo que ser trasladada al hospital para recibir asistencia, habían salido de su casa en Suso para dar un paseo y se habían alejado unos 500 metros. Cuando ambos circulaban por el paso inferior fueron arrollados. En este punto no hay aceras, pero la vía es suficientemente ancha, por lo que aún no está claro qué pudo pasarle al conductor, aunque se especula con que se pudo sufrir una distracción que resultó fatal.

Probablemente asustado, el joven de 19 años no se detuvo y continuó la marcha, como explicó la persona que llamó al 112 Galicia para dar aviso de lo acontecido. Desde el primer momento era evidente que las heridas de Jesús Mera eran muy graves, por lo que se movilizó incluso al helicóptero de Urxencias Sanitarias con base en Santiago. Finalmente no tuvo que intervenir, porque el hombre de 67 años falleció en la misma pista y a su cuñada la trasladaron en ambulancia.

El helicóptero de Urxencias Sanitarias con base en Santiago se desplazó hasta el lugar del accidente GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil no tardó en localizar y detener al conductor. Sabían donde buscar, ya que desde el primer momento fue identificado al tratarse de un vecino de la misma aldea en la que residía el fallecido. Cuando le hicieron la prueba de alcoholemia dio positivo. No había bebido muchísimo, porque arrojó 0,38 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, pero al tratarse de un conductor novel la tasa máxima permitida para él es de solo 0,15 y no de 0,25. «Se non fuxira do lugar seguramente as consecuencias serían menos graves, pero debeu de coller medo e agora fastidiou a súa vida», se lamentaba un vecino.

La Guardia Civil ha confirmado que el joven conductor está ahora investigado por un delito de homicidio por imprudencia, aunque es posible que también se le impute el de denegación de auxilio porque huyó sin atender a los dos atropellados.

Nada más recibir el aviso, el 112 Galicia puso en marcha un operativo en el que se movilizaron numerosos efectivos. Desde los sanitarios del 061 a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. También se dio aviso tanto a los bomberos de Arzúa como a los de Santiago, aunque finalmente ninguno de ellos tuvo que intervenir porque se confirmó que el accidente se trataba de un atropello y que, por lo tanto, no había atrapados que necesitasen ayuda para ser rescatados.