Fallece una vecina de O Pino que según su documento de identidad tenía 114 años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Santiago 20/05/2021 09:09 h

La vecina de O Pino Manuela Pérez Rial recibió sepultura ayer en el cementerio parroquial de San Verísimo de Ferreiros. Entre sus vecinos circularon comentarios sobre la veracidad de la edad que figuraba en la esquela de la funeraria: había fallecido el martes a los 114 años de edad, por lo que probablemente Manuela era la persona más longeva de España.

La fecha de nacimiento que consta en su DNI es el 3 de noviembre de 1906, la única válida para la familia, que únicamente dispone de ese documento, con el que realizó diferentes trámites administrativos referidos a la mujer sin que nunca se pusiera en duda.

Si en la familia de Manuela no existe sombra de duda sobre la edad, no es así en otras fuentes administrativas de O Pino, que consideran que existe un error en la documentación que obra en el juzgado, que no concuerda con la del archivo parroquial y según la cual Manuela Pérez Rial tendría 104 años de edad.