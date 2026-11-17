Uno de los turismos accidentados, totalmente destrozado

Un conductor falleció y otro resultó herido grave en la colisión frontal de sus turismos en la carretera AC-544, la variante de Negreira. El accidente se produjo pasadas las ocho de la tarde de este martes, probablemente debido a la gran cantidad de agua de lluvia acumulada en la calzada, en un punto, la recta del puente sobre el río Albariña, donde poco antes de este siniestro había sido advertida a Protección Civil de Negreira, en llamada telefónica, la peligrosidad que causaba para la circulación una gran balsa de agua.

Al lugar del accidente se desplazaron de inmediato, tras ser advertido el servicio de emergencias 112, dotaciones de urgencias sanitarias, que ya nada pudieron hacer por salvar la vida de uno de los conductores cuyo vehículo quedó totalmente destrozado, así como de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Santa Comba, Protección Civil y el GES de Brión. La variante quedó cortada desde su conexión con la carretera de A Baña y Santa Comba hasta el lugar donde concluye, Seoane, y el tráfico fue desviado por el centro de la localidad de Negreira. El herido fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.