Patrimonio inicia el expediente para la declaración BIC de Pontemaceira

La Voz de Galicia Emma Araújo

santiago 25/05/2020 20:06 h

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consellería de Cultura e Turismo, ha iniciado el procedimiento para declarar Ben de Interese Cultural (BIC), el viaducto de Pontemaceira, que une los municipios de Negreira y Ames, dentro de la categoria de monumento para su protección integral.

Uno de los procesos que debe seguir el expediente para su declaración es un período de exposición pública durante un mes para la permitir la presentación de alegaciones a esta propuesta, demandada por los ayuntamientos de Negreira y Ames.

El proceso para la declaración BIC de este viaducto sobre el Tambre deberá estar concluido en un período máximo de 24 meses, contabilizados a partir de la resolución de la Xunta, publicada en el Diario Oficial de Galicia el 25 de mayo.

La solicitud del reconocimiento BIC para este puente fue planteada por ambos ayuntamientos el 16 de noviembre del 2017.El Concello de Negreira destaca que «a ponte é de feitura medieval refeita durante o século XVIII, sendo esencial nas rutas de comunicación entre Santiago e as terras occidentais. Algúns autores describen unha orixe romana da ponte , que é, en calquera caso, un punto central de acontecementos de relevancia histórica, como as loitas entre o poder eclesiástico dos Fonseca e os Condes de Traba, xa que neste lugar linaban as fronteiras dos seus territorios».

Patrimonio reconoce la importancia de este viaducto por su longitud y el equilibrio de sus formas, con un gran arco central. Y el lugar de A Pontemaceira conserva edificaciones tradicionales (cuatro molinos, cuatro palomares y más de veinte hórreos en buen estado).