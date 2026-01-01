Siete personas de Melide, intoxicadas por utilizar madera con barniz en una cocina de leña

Imagen de archivo del PAC del centro de salud de Melide NOGUEROL

Siete personas de Melide que se encontraban en la misma vivienda de la calle Campo Grande necesitaron asistencia médica tras manifestar síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono. La alarma saltó a la una de la tarde, por lo que un equipo médico se trasladó al inmueble para valorar el estado de salud de las siete personas que se encontraban en la vivienda. Tres de ellas fueron trasladadas al Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud melidense y las cuatro restantes pudieron acudir por su propio pie a las dependencias sanitarias.

Los bomberos de Arzúa se desplazaron hasta el inmueble para hacer las mediciones oportunas de niveles de monóxido de carbono. Los análisis realizados, tanto en la planta baja de la casa como en el primer piso, dieron resultado negativo al no detectar este gas, por lo que la sospecha más plausible es que las emisiones contaminantes tuvieran su origen en el barniz de la madera utilizada para alimentar la cocina de leña de la vivienda, ya que este componente al entrar en combustión libera monóxido de carbono, cuya inhalación puede resultar mortal. El servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 fue el que alertó al 112 y este solicitó la presencia de los bomberos del parque comarcal de Arzúa.