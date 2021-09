Más de 200 operarios y 54 máquinas para acabar la autovía Lugo-Santiago

Además, «os traballos de integración ambiental inclúen diversas medidas protectoras e correctoras en relación cos solos, as augas e o sistema hidrolóxico, o aire, a fauna e flora e a xestión de residuos, así como os labores de control e seguimento ambiental e de integración paisaxística a través da revexetación das superficies de obra, e así mesmo, dende o punto de vista patrimonial, cumprimentáronse as disposicións da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia co obxecto de evitar impactos físicos e visuais sobre os elementos do territorio histórico e da zona de paso do Camiño de Santiago».

El viaducto de Pambre: 30 millones para un kilómetro suso varela La construcción del viaducto de la A-54 en el valle del río Pambre es un reto por el tamaño del puente, que cuando esté finalizado será el más largo que se haya levantado en la provincia de Lugo, con sus 1.029 metros de longitud (la Xunta presentó un anteproyecto, aún en estudio y debate, para construir uno de 1.700 metros en la ría de Viveiro, pero sin plazos de ejecución). Las obras del viaducto del tramo entre Palas de Rei y Melide (11,6 kilómetros y 70,9 millones de presupuesto) arrancaron en el verano y por el momento su construcción, a cargo de la adjudicataria, Acciona, va a buen ritmo. En la actualidad se pueden ver levantadas cinco de las dieciséis pilas que tendrá el puente, además de la caja y los terraplenes previos al arranque, en ambas direcciones, y la instalación de los estribos en las dos márgenes de la vaguada. También se colocó la lanzadera de vigas. Seguir leyendo