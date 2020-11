Las actividades «on-line» de Melide ya suman, en mes y medio, 300 usuarios

0

La Voz de Galicia natalia noguerol

melide / la voz 14/11/2020 05:10 h

La pandemia no deja de poner a prueba la capacidad humana para resolver problemas, de adaptación y para reinventarse. Sobran ejemplos desde que la situación sanitaria condiciona el día a día.

En Melide, Angélica Fernández y Alba Cordido son la cara visible de una de esas experiencias que, sin la persistencia del covid, probablemente nunca hubiesen emergido. Son las dos monitoras deportivas que imparten, de lunes a viernes, las disciplinas de la plataforma digital que el departamento municipal de Deportes puso en marcha para dar respuesta a una extraordinaria querencia vecinal por una vida activa. «As escolas deportivas, que están preparadas para comezar en canto se poida, chegan a ter entre 500 e 600 alumnos, co que tiñamos que ofrecerlles unha saída», explica José Antonio Prado, edil melidense de Deportes.

Así fue cómo, a principios de octubre, se lanzó una iniciativa pionera en el ámbito público que, oficialmente, alcanza ya los 160 inscritos. Sin embargo, el número de personas que, en algún momento, participaron en las actividades se eleva a 292. Hay usuarios de todas las edades y no solo de Melide. También de Palas, A Coruña, Vigo, y hasta de Vitoria y Bilbao. Gimnasia de mantenimiento, yoga, hipopresivos, tonificación, escuela de espalda, pilates, y aeróbic son las disciplinas para adultos que ofrece el programa, de acceso gratuito y con clases en directo, ya que «contribúen a crear rutinas como as presenciais», apunta Angélica Fernández. El programa cambió la manera de trabajar de las monitoras. Apunta Alba Cordido que «non podemos corrixir», pero, «esíxeste máis, insistes en explicar ben os exercicios, porque non sabes quen está detrás da pantalla, se é un usuario habitual ou un novo», añade su compañera. Además, «teñen que levar un control do tempo máis estrito, e, en definitiva, facer un traballo superior», comenta Tonecho Gómez, técnico deportivo del Concello de Melide.

Él se encarga de computar la asistencia a las actividades, de supervisar las sesiones para subsanar las incidencias que puedan surgir, así como de enviar vía móvil a cada usuario tanto la parrilla diaria de actividades como el enlace para acceder a las clases a través de la aplicación Zoom. El balance que se hace del programa deportivo en línea es del todo satisfactorio. La media de usuarios que se conectan a las sesiones se aproxima ya a las 80 personas al día. La plataforma, al margen de que se recuperen las escuelas deportivas presenciales, «chegou para quedarse», avanza el concejal de Deportes de Melide. De hecho, está previsto aumentar la oferta para escolares, reducida, actualmente, a juegos infantiles, y, de manera inmediata, se incorporarán rutas para recorrer hasta 14 kilómetros, sin alejarse más de uno y medio del centro urbano.