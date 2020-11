Melide lanza tarjetas de 50 euros para activar las compras navideñas en el comercio local

0

melide / la voz 06/11/2020 05:05 h

El Concello de Melide, en colaboración con la asociación comarcal de empresarios -Asetem- presentó una novedosa campaña de apoyo al comercio y a la hostelería locales para incentivar el consumo de proximidad en Navidad. La iniciativa, que se extenderá desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero, se materializará en la emisión de tarjetas por valor de 50 euros para gastar en los negocios participantes en la tradicional campaña navideña de Asetem.

El coste de la tarjeta para el consumidor, que podrá adquirirla en la sede del colectivo empresarial, es de 30 euros, ya que los 20 euros restantes los aportará el Concello melidense. En palabras del edil de Promoción Económica, Xosé Igrexas, «esta proposta terá unha repercusión de preto de 40.000 euros no comercio e hostalería do noso concello, co que pretendemos poñer o noso grao de area para axudar a soportar estes meses de perdas e incerteza para os negocios da vila, á vez que incentivamos o consumo nos negocios locais, facendo partícipes tamén a toda a veciñanza do papel necesario de revitalización da actividade económica de proximidade». Los comerciantes y hosteleros de Melide que quieran participar en la campaña navideña para que el cliente pueda consumir en sus negocios con cargo a la tarjeta disponen del 9 al 20 de este mes para solicitarlo en Asetem.