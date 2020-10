Tirón de orejas por basura acumulada en Melide

0

La Voz de Galicia

melide / la voz 09/10/2020 05:10 h

En Melide hace ya tiempo que no dejan pasar por alto las agresiones al medio ambiente, y tampoco ya descuido o abandono alguno. Del último se hizo eco la siempre vigilante Asociación de Troiteiros Río Furelos, desde la que llamaron la atención sobre la basura que estaba acumulada desde hace más de diez días en el área recreativa de Furelos. Ayer la recogieron operarios del Concello melidense, según indicó el propio presidente del colectivo comarcal de pescadores, Xavier Pazo, que, unas horas antes, había presentado en el registro del consistorio un escrito, reclamando la retirada de la basura.

Se encontraba dentro de bolsas apiñadas, a la espera de recogida desde que el pasado 27 de diciembre se celebró la jornada de limpieza simultánea de ríos que organiza Adega. La playa fluvial de Furelos fue objeto de ese trabajo, realizado por voluntarios de la Asociación Cultural e Veciñal Melidá, desde la que, una vez concluida la tarea, dieron aviso al Concello, entidad también colaboradora de la iniciativa, para que el servicio de limpieza realizase la retirada «no punto acordado». La basura acumulada en el área recreativa de Furelos también fue motivo de tirón de orejas por parte del Partido Popular, que, después de la retirada ayer, también llamó la atención sobre el hecho de que los neumáticos que se rescataron del río se hayan depositado finalmente en un contenedor, y no así en el punto limpio, adonde, según el gobierno local, ya tenían previsto mandarlos.

Desde el grupo en la oposición municipal denunciaron por otro lado «a existencia reiterada» de un punto de vertido incontrolado en la parroquia de A Garea. «Non é a primeira vez que esta formación chama a atención sobre a existencia do mesmo tendo como resposta a “inacción” unha vez máis dun bipartito», indica Dalia García Couso, portavoz del grupo municipal del PP melidense, desde el que exigen la adopción de medidas «para que non volva suceder; pola contra -avanzan- poñerémolo en coñecemento das autoridades responsables nesta materia para que se depuren as responsabilidades oportunas».

Y desde la coalición de gobierno municipal (Adiante Melide-PSdeG) indican que los residuos acumulados en A Garea «non son un foco incontrolado». Explican que se trata de plásticos agrícolas para la recogida que, tres veces al año, se realiza de este material, y para la que se recomienda depositarlo en las fechas y puntos indicados. La próxima será a finales de mes.