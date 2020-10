El BNG de Melide critica una obra cerca del Camino y pide al Concello más vigilancia

0

melide / la voz 07/10/2020 05:10 h

El grupo parlamentario del BNG presentó en la Cámara gallega una pregunta para que la Consellería de Cultura aclare por qué Patrimonio no emitió el informe relativo a una obra en Furelos, parroquia aledaña a Melide por la que discurre el Camino Francés. «A alarma salta entre a veciñanza da parroquia de Furelos debido ás irregularidades que se desprenden dos diferentes informes que acompañan á licenza municipal de obra, onde non consta o pertinente informe da Dirección Xeral de Patrimonio, entre outras anomalías», se hace eco el diputado nacionalista Xosé Luis Rivas Cruz, Mini, quien explica, al hilo, que la iniciativa parlamentaria de su partido busca «esclarecer por que razón non consta nesta obra o preceptivo informe de Patrimonio e cales son as razóns que motivan o silencio da Dirección Xeral de Patrimonio a respecto desta obra».

La resolución del Concello de Melide a un vecinal recurso de reposición contra la concesión de la correspondiente licencia recoge que «as obras recollidas no proxecto achegado se sitúan, sen ningunha dúbida, fóra da delimitación do ámbito do BIC do Camiño de Santiago, polo que non precisa informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural».

Desde el BNG melidense instan al bipartito local (Adiante Melide-PSdeG) a que «cumpra coa súa labor de vixilancia, non permitindo que se realicen obras que claramente adoecen de irregularidades».