El grupo con alumnado de riesgo de Melide inicia el curso escolar en un aula con suficiente espacio

melide/ la voz 18/09/2020 05:05 h

El alumnado de tercero de primaria del CEIP Número 1 de Melide iniciará hoy el curso tras dar por concluida sus familias la campaña de protesta que mantuvieron en la última semana para reivindicar el desdoble del grupo con 25 escolares, cuatro de ellos con patologías crónicas que suponen un riesgo en caso de contagio. Una vez la Consellería de Educación confirmó que no estima el desdoble demandado al entender que ese curso se ajusta a los requisitos para ser grupo de convivencia estable, las familias valoraron el traslado de aula que se les planteó como alternativa. Así, el primer día de clase para los alumnos de tercero de primaria del colegio con más matrícula de Melide no será en el aula prevista, donde la falta de espacio no permitía garantizar la distancia mínima de seguridad y obligaba a situar mesas contra el encerado y detrás de la puerta.

El grupo se incorporará hoy a un aula espaciosa y con buena ventilación e iluminación. Es un espacio que estaba previsto utilizar en los recreos, a tenor de que las obras de rehabilitación que comenzarán en breve, dejarán en desuso temporalmente patios exteriores. Las familias no renuncian a la asignación de la cuidadora que Educación le concedió al colegio en los últimos años.