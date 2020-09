El SLG denunciará al Concello de Melide por suspender el mercado «sin criterio sanitario»

0

melide / la voz 05/09/2020 05:05 h

El Sindicato Labrego Galego (SLG) presentará por vía judicial una denuncia contra el Concello de Melide por prorrogar el cierre del mercado dominical de productos agrarios «sen xustificación e sen informes que avalen a súa decisión», indican desde la central sindical para explicar al hilo que ponen el asunto en manos de la justicia «de cara a determinar os danos e prexuízos causados aos labregos e labregas que venden no mercado dos domingos e as eventuais indemnizacións a realizar para compensarlles as perdas económicas ocasionadas». A través de un bando, la administración local anunció ayer la decisión, que el edil de Promoción Económica, Xosé Igrexas, justifica en que «o regulamento municipal de venta ambulante outórgalle ao Concello a capacidade de tomar medidas en circunstancias extraordinarias como é a crise sanitaria que estamos a sufrir, e o Concello ten por prioridade a saúde das persoas e o control do gromo existente na nosa vila, cuns 40 casos activos».

La suspensión de la venta ambulante fue una medida que adoptó el bipartito local (Adiante Melide-PSdeG) el 20 de agosto, tras los brotes de coronavirus detectados en la localidad, por lo que mañana será el tercer domingo sin feria. Al igual que entonces, desde el SLG tildan la decisión de «absurda e arbitraria», ya que «non obedece nin a criterios científicos nin sanitarios». Además, insisten, «existe un protocolo oficial da Consellaría de Medio Rural para a celebración de mercados ao aire libre con totais garantías para evitar os contaxios» y «ofrecen maiores garantías sanitarias que a venda en locais pechados». «Outra cuestión é -añaden desde el sindicato agrario- que o Concello de Melide non queira poñer os medios humanos e materiais para activar este protocolo e así garantir a continuidade dunha actividade económica esencial para moitas familias do medio rural». En ese sentido, advierten del «dano económico enorme e irreparable» al sector, ya que los mercados son «unha das súas principais fontes de ingresos», y se encuentran, recuerdan, «na época de máxima produción» de una mercancía «perecedoira que non pode agardar para ser comercializada».

Municipio sin restricciones

También el Partido Popular critica la decisión del bipartito local de prorrogar el cierre del mercado del domingo, insistiendo en que «non ten, a lo menos que coñezamos, unha xustificación real de salvagarda de saúde pública». Recuerda la portavoz del grupo en las filas de la oposición municipal, Dalia García, que «Melide, non foi un dos concellos aos que dende a Xunta se lles obrigou a executar medidas excepcionais e restritivas por mor dos abrochos», lo que «é dende logo, unha mostra de que o gromo está controlado». Inciden desde el PP en que «seguir negando, cun protocolo vixente e aprobado pola Consellería de Medio Rural, o dereito a celebrar o mercado de proximidade dos domingos ao aire libre e con todas as medidas de seguridade e hixiene supón un duro golpe non so ao rural melidense, senón ao sector terciario en xeral; hostalería e comercio».

Los populares de Melide atribuyen el cierre de la feria por tercer domingo consecutivo a lo que tachan como «inmovilismo» del gobierno municipal, al que reprochan no ofrecer alternativas como «dispoñer dun maior espazo público ou reforzar a vixilancia para o cumprimento das medidas de distanciamento social», apuntan desde el PP.