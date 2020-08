Melide intervino sin permiso en jardineras colocadas para mejorar la seguridad vial

0

La Voz de Galicia

melide / la voz 30/08/2020

El Concello de Melide realizó modificaciones en las jardineras que en su día se instalaron en la travesía urbana que define la carretera autonómica AC-840 (Betanzos-Agolada) como elemento para mejorar la seguridad viaria en la que es una de las principales arterias de comunicación del municipio. Los cambios se realizaron sin permiso del organismo titular de la vía, tal y como denuncia el grupo en la oposición municipal del PP, y confirman desde la Consellería de Infraestruturas, al indicar que «no consta en la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) ninguna solicitud del Concello de Melide para actuar sobre las jardineras». Las piezas «non eran un elemento decorativo», afirma la portavoz popular en el Concello melidense, Dalia García Couso, para explicar una actuación ejecutada por el departamento autonómico cuando ella era alcaldesa.

«Tratouse de eliminar os tradicionais pivotes de fundición, que se tiñan demostrado inoperativos, para colocar elementos integradores co entorno, e conseguir así un efecto disuasorio de comportamentos como aparcar enriba da beirarrúa, eliminar a visibilidade nun cruceiro ou protexer ao peón ao atravesar a rúa», explica Dalia García. Igual explicación dieron sobre esa intervención, realizada hace un año y medio con una inversión de más de 120.000 euros, en la Consellería que dirige Ethel Vázquez, desde la que indicaron que «para actuar sobre esas jardineras, el Concello de Melide debería de ponerse en comunicación con la AXI y trasladar sus planes. No ha sido así». Por esa razón, apuntan, la Axencia Galega de Infraestruturas «analizará lo ocurrido, la actuación llevada a cabo por el Concello y sus consecuencias y adoptará, en su caso, las medidas oportunas».

El PP de Melide no solo llamó la atención sobre el cambio de localización de algunas jardineras, sino que también sobre los colores en los que se pintaron las piezas, originalmente de hormigón. Denuncian «a total falta de adecuación» a la Guía de Cores impulsada por la Xunta como herramienta contra el feísmo urbanístico. Entienden los populares melidenses que «a Dirección Xeral de Patrimonio terá tamén que actuar, xa que do gris natural procederon a esmaltalas de azul intenso, vermello e cor teal, sendo elementos localizados en tramos urbanos do Camiño de Santiago».