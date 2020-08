Urgen reabrir el mercado agrario de Melide tras los casos de covid

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

melide / la voz 25/08/2020 05:05 h

El Sindicato Labrego Galego instó al Concello de Melide a reanudar el mercado dominical de productos agrarios al entender que su suspensión temporal, que se decidió tras la detección de más de 40 casos de coronavirus en el municipio, es una medida «discriminatoria» porque «non responde a criterios sanitarios obxectivos».

Explican desde la organización sindical agraria que «mercar alimentos ao aire libre, que foron manipulados unicamente polos produtores, que están a seguir as normas de seguridade ás que obrigan as autoridades sanitarias, é moito máis seguro que adquirir produtos nun supermercado». Además, advierten desde el sindicato, el sector se encuentra «nunha das épocas de maior produción do ano», por lo que cerrarles esa vía de comercialización «supón un grave prexuízo económico que, tralo confinamento, pode causar danos irreversibles na economía agraria da zona».

En igual argumentación incide el PP melidense, que también urge la reapertura del mercado, y exige al bipartito local que explique su cierre.