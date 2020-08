Carros antiguos tallados por Cabanas y pinturas de la comarca de Broz

0

Santiago / La Voz 14/08/2020 05:00 h

Dos vecinos de Melide se han unido para mostrar en el Pazo de Congresos una interesante y amplia exposición que abre hoy sus puertas y se podrá ver hasta el martes, entre las diez de la mañana y las diez de la noche. En el recinto ferial José Cabanas exhibirá, junto a varias esculturas, una decena de carros de su colección particular que luego él talló «para darlle unha nova perspectiva e dicir cousas nesa madeira» y Xosé Manuel Broz presenta unas 200 pinturas, óleos y acrílicos. Producto de los últimos diez años de trabajo, en ellos plasma el patrimonio y paisajes de la comarca. «Pinto dende neno. Foi o meu primeiro oficio e fun logo mestre. Dende que estou xubilado teño a posibilidade e o tempo para pintar libremente. Agora fágoo todos os días», comenta Broz, quien como historiador en el Museo Terra de Melide ya publicó cinco libros sobre el patrimonio comarcal y va camino del sexto, Os Melidaos, que «fala da xente, é dicir, máis do humano e menos da pedra». Cabanas, por su parte, explica que empezó a coleccionar carros en los años 90, cuando el tractor ocupó su lugar, y el exhostelero ya posee cerca de un centenar. «Son fillo de labradores e tiven que loitar co carro. Cando vin a cantidade deles que había e dos que a xente se quería desfacer empecei a levalos para casa. O de tallalos veu despois, empecei no 2000», apunta. En el recinto ferial se podrán ver estructuras con más de un siglo y con al menos 50 años la más nueva.