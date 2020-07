Ordes cerrará locales de ocio si no se respetan las medidas contra el covid

0

La Voz de Galicia E. Araújo n. Noguerol

SANTIAGO / agencia 07/07/2020 05:05 h

La Guardia Civil ha confirmado que el pasado fin de semana no cursó denuncia alguna por los incumplimientos de la normativa sanitaria de prevención activada en los locales de movida nocturna en Ordes y en Melide, pero los vídeos colgados en la redes sociales durante las últimas 48 horas constatan que, en no pocas ocasiones, grupos de personas, fundamentalmente jóvenes, disfrutaron de la madrugada y del primer fin de semana de movida sin respetar distancias de seguridad y sin utilizar mascarillas de ningún tipo.

Esta evidencia generó una rápida respuesta y un aviso a navegantes por parte del alcalde ordense, José Luis Martínez Sanjurjo, que utilizó la misma red social en la que aparecían estos vídeos y fotografías para denunciar «un comportamento irresponsable» que, añadió, «fixo saltar a alarma da preocupación máxima». Por ello, el alcalde apela a la responsabilidad de los titulares y trabajadores de estos negocios «para actuar coas medidas efectivas precisas», y también de la clientela, «que debe respectar permanentemente as normas e obrigas legais para previr a aparición de calquera novo foco de covid-19».

Todos los establecimientos, resalta el Concello, recibieron notificaciones individuales con acuse de recibo de la Policía Local con la normativa del sector.

El primer edil señaló también que «de advertir un mínimo perigo para a saúde pública xeral co coñecemento de un novo comportamento irresponsable, decretarase o peche de calquera establecemento», un cierre que será temporal, al igual que posibles revocaciones de permisos para la instalación de terrazas. Y no descarta «matizar as licencias de actividade dos negocios que incumpran».

Martínez Sanjurjo reconoció que la zona en la que hay constancia de más incumplimientos es la del Campo da Feira, que concentra el ocio nocturno. «Todos os esforzos son poucos para protexer a saúde das nosas veciñas e veciños. Coidando de nós mesmos, coidamos aos demais», insistió el alcalde en su mensaje público, en el que también anima al vecindario a informar de cualquier comportamiento inadecuado.

Melide tampoco fue ejemplo de nada en su primer fin de semana de movida de la llamada nueva normalidad. Pese a que fueron una minoría los locales de copas que reabrieron sus puertas, y pese a las medidas de prevención adoptadas por el sector y las buenas intenciones de los hosteleros, lo cierto es que buena parte de los noctámbulos dejaron a un lado la cuota de responsabilidad que a cada uno le corresponde como ciudadano. Vídeos de gente bailando sin mascarilla y sin guardar la preventiva distancia circularon por las redes sociales, a través de las que también se escucharon quejas y la indignación de otros por esos comportamientos que ponen en riesgo la salud colectiva.

Se desconoce si en el Concello melidense tienen conocimiento de estos incumplimientos, toda vez que, preguntado al respecto, el bipartito municipal no se pronunció. Tampoco sobre si la Policía Local reforzará con dispositivos propios el control que ejerce la Benemérita, con una sola patrulla para cubrir varios municipios.