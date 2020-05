Melide controla las terrazas con un registro actualizado de las licencias

0

La Voz de Galicia

melide / la voz 14/05/2020 05:05 h

El Concello de Melide aprobó recientemente licencias para la instalación de 28 terrazas en el casco urbano, y está a la espera de recibir documentación para autorizar otras siete. La actualización de los establecimientos de hostelería con el preceptivo permiso municipal es de especial utilidad ahora que, con la entrada de la comunidad gallega en la fase uno de la desescalada, el sector puede reanudar la actividad, ofreciendo únicamente servicio de terraza al aire libre. De ese modo, la Policía Local melidense está en condiciones de realizar un riguroso control en los locales para garantizar que, en la ocupación que realizan de la vía pública, no excedan la ocupación permitida. Esta está establecida en un 50 por ciento de las mesas autorizadas en la correspondiente licencia municipal, y en ellas debe garantizarse la distancia mínima de seguridad entre las personas, que, por otro lado, no pueden ser más de diez por mesa o agrupación de mesas. Las normas las cumplieron la gran mayoría de los hosteleros que, el pasado lunes, reabrieron sus locales con terraza en Melide, donde la reanudación de la actividad del sector no tuvo un excesivo impacto, toda vez que el número de locales es significativo en la localidad, y solo fueron uno diez los que ofrecieron el servicio al aire libre.

Aunque la práctica totalidad se ajustó a la ocupación permitida, sí se registraron un par de incidentes por exceso en el aforo. En uno de los casos, incluso se ordenó el cierre de la terraza. Fue el pasado lunes, coincidiendo con el primer día de reanudación de la actividad y dentro de una dinámica generalizada en el conjunto de la comunidad.