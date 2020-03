La biblioteca de Melide tiene lista la sala de estudio con horario ininterrumpido

0

La Voz de Galicia

melide / la voz 18/03/2020

Una puerta separaba a la biblioteca pública Xosé Vázquez Pintor, de Melide, de ofrecer a los usuarios un adecuado servicio de sala de estudio, habilitada en una estancia anexa a las de lectura y consultas. El no contar con una puerta que la aislase del resto de las dependencias restaba funcionalidad a la sala, y no solo porque el ruido, por mínimo que sea, echase para atrás a muchos usuarios que necesitan una concentración absoluta a la hora de estudiar, sino que también porque su horario estaba sujeto al de la propia biblioteca, emplazada en el edificio multiusos de la localidad. Desde que el pasado jueves se empezaron a tomar las primeras medidas para frenar la propagación del coronavirus, las instalaciones, de gestión municipal, permanecen cerradas a cal y canto, y así permanecerán hasta nuevo aviso, pero, con anterioridad a que se adoptase esa medida preventiva, Ánxela López, encargada de la biblioteca melidense, expresaba su satisfacción por la aceptación que tuvo la reciente puesta en marcha del servicio. «Cando marcho para a casa ás sete da tarde vexo todas as mesas da sala de estudo ocupadas», comenta.

Y es que la sala de estudio, con más de una veintena de plazas que cuentan con acceso a Internet y con conexión al suministro eléctrico, funciona ahora, de lunes a viernes, con horario ininterrumpido de 9 a de la mañana a 9 de la noche, al contar, desde el edificio multiusos, con un segundo acceso alternativo al propio de la biblioteca. «Había unha necesidade grande da sala de estudo, un complemento importante que lle faltaba á biblioteca, na que estaba integrado o servizo, pero sen ter un horario tan amplo», comenta Ánxela López.

De la demanda de ofrecer un adecuado servicio tomó nota el bipartito local (Adiante Melide-PSdeG) a través de la aplicación móvil que lanzaron (Melide Informa) para notificar comunicaciones a los vecinos, y también para recibir propuestas y sugerencias. Cuenta, al respecto, la edila de Cultura, Mayka Basalo, que «foi unha das peticións que máis nos trasladaron a través da aplicación móbil os veciños», que, añade, «solicitaban poder utilizar a sala, na que non era posible poñerse a estudar porque non había porta».

Y resolver esa carencia fue lo que se hizo, de manera que «dende que se puxo a porta, empezou a funcionar estupendamente», afirma la edila melidense. Mayka Basalo no da por finiquitadas las mejoras en la sala de estudio, y tiene en mente instalar «nun futuro» un sistema codificado de control de accesos. Basalo no pone fecha a la instalación porque la carestía de esos dispositivos de apertura automática requieren estudiar diferentes alternativas, que en cualquier caso, permitirían «ampliar o servizo, de maneira que a sala de estudo se poida utilizar tamén as fins de semana, sen depender, por tanto, dos horarios de luns a venres da instalación municipal», explica la edila de Cultura.