El PP de Melide pide un informe emitido por Fomento sobre la parada de taxis

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

melide / la voz 27/02/2020 05:05 h

El PP de Melide solicitó a Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia -adscrita al antes Ministerio de Fomento- «un informe que ao parecer manexa o Concello para privar aos taxistas de localizar a parada no sentido da estrada nacional N-547», apuntan desde el grupo en la oposición municipal. Su portavoz Dalia García tilda de «incongruente» que el gobierno local (Adiante Melide-PSdeG), se escude en ese documento para no atender la demanda del colectivo «pois da mesma maneira que din que dependen de Fomento para localizar a parada onde queren os taxistas, tamén necesitarían un informe da Xunta con respecto á estrada autonómica AC-840, e, que nos saibamos, ese informe non existe», explica.