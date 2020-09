Nuevo comercio en la milla de oro para plantar cara con optimismo a la crisis

0

La Voz de Galicia Marga Mosteiro

Santiago 10/09/2020 20:49 h

Unos meses antes de que la economía quedará casi paralizada por el confinamiento, José Manuel Leis miró hacia el Ensanche para ampliar su empresa, la zapatería Zabba. «Quería captar una clientela que se me escapaba en el casco histórico». Y se fijó en la rúa Xeneral Pardiñas. «Tenía que ser el sitio elegido, porque comercialmente es la mejor calle», defiende. En enero alquiló el local, y el pasado miércoles abrió la nueva zapatería, en la que, como regalo de inauguración, ofrecen un 10 % de descuento. Al igual que la calle elegida para el nuevo comercio, también el momento de su apertura tiene una explicación: «Quería arrancar con la colección de invierno». José Manuel no ve «como una aventura» su decisión de poner en marcha la nueva zapatería. «Es una decisión meditada y seria. La empresa necesitaba esta ampliación. Soy más de pensar en positivo. No podemos estar siempre en lo malo y en la idea de que la situación económica es mala», argumenta. Por su experiencia, los públicos del casco histórico y del Ensanche son diferentes, y de ahí que la apertura de la zapatería en Xeneral Pardiñas le permita llegar «más a los de Santiago y Galicia. En el casco histórico, el turismo nos trae muchos extranjeros». En el desarrollo empresarial, José Manuel considera que el empuje de su mujer, Loli Tuñas, es «fundamental, es una parte importante del éxito». En la lista de agradecimientos, el comerciante quiere incluir a dos de sus trabajadoras, Lolita Mallo y Pili Mosquera, «que llevan desde el principio en la empresa, más de 15 años, y son personas excelentes. Nosotros les damos los medios, pero ellas son las que tratan con el cliente». José Manuel tenía claro que su destino laboral sería algo vinculado al comercio y a la atención al público. «Nací literalmente detrás de un mostrador. Mi padres tenían el Dous Eles, y a mi madre no le dio tiempo a llegar al hospital», revela. En lugar de hostelería, optó por decantarse «por algo relacionado con el diseño, porque me gustó siempre. La idea de diseñar una colección cada seis meses me gusta. En la zapatería, cada seis meses, tengo el reto». Su apuesta es «primar la calidad, porque una garantía de éxito. La gente, con el tiempo, se olvidará del precio del zapato o bota, pero no se olvida de la calidad del producto». Sus 20 años de experiencia y la claridad de ideas son sus mejores avales.

Reparto a domicilio

De la experiencia del confinamiento, David Mirazo y José Manuel Eyo crearon la nueva empresa Obviouseat de reparto a domicilio con acento puramente compostelano. Durante el período de cierre total, su establecimiento Bo&Go se encontró con el problema de que las empresas habituales de reparto a domicilio no eran compatibles con la rapidez exigible para sus desayunos o meriendas. David agudizó el ingenio, y José Manuel creó una app para sus pedidos. «Funcionó muy bien, y en poco tiempo triplique los pedidos», apunta David. Actualmente, en la empresa de reparto de Santiago se sumaron 16 establecimientos de hostelería, y cuentan con cinco repartidores. El tiempo del servicio varía en función del tipo de alimento, pero «los desayunos están en 15 minutos, y la media está entre 30 y 45 minutos, según la elaboración». A diferencia de otras empresas de reparto, pueden llegar hasta Cacheiras e incluso hasta a As Galáns.

Fin de los campamentos

Los campamentos municipales de Frades se prolongaron hasta la primera semana de septiembre, por lo que fueron los más largos de la historia del Concello. Roberto Rey Martínez, alcalde de Frades, se mostró satisfecho por el excelente comportamiento de los 25 años, de entre 4 y 12 años, que cumplieron escrupulosamente los protocolos de seguridad sanitaria.