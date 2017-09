Podemos Galicia fracasa en su intento de reunir a los círculos

0

La Voz de Galicia Susana Luaña

Redacción / Santiago 17/09/2017 14:20 h

Podemos Galicia pretendía iniciar el curso político con una reunión festiva en la que los círculos se reunieran de nuevo y recuperar así el ambiente del 15M que muchos echan en falta en la organización. Y el encuentro se celebró, pero solo medio centenar de personas se reunieron esta mañana en el área recreativa Os Pasos de Aiazo, en Frades.

No estuvo la secretaria xeral, Carmen Santos, pero sí el responsable de Organización, Juan Merlo, quien dijo que el objetivo del encuentro no era hablar de política sino mantener «unha xuntanza de confraternización para poñernos en común e falar dintensionadamente sobre moitas cousas e non soamente de traballo, unha xornada lúdica».

Ya con la vista puesta en las municipales, Merlo insistió en que la intención de Podemos Galicia es presentarse a las elecciones y que siempre que se pueda, teniendo en cuenta las circunstancias de cada municipio, se hará en confluencia con otras fuerzas políticas afines y con las mareas. Aunque no se descarta que en algún concello pueda ir Podemos en solitario, Merlo admitió que no llegar a acuerdos sería «un fracaso».