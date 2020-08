Ganaderos, cazadores y Concello de Dodro piden batidas ante el exceso de población de jabalíes

0

La Voz de Galicia daniel bernardo s. l.

santiago / la voz 25/08/2020 05:05 h

Han sido muchos meses de peticiones a la Xunta, pero no han sido escuchadas. El Concello de Dodro, los cazadores y los ganaderos reclaman soluciones para poner fin a la superpoblación de jabalíes, un problema que afecta a numerosos municipios del área. De hecho, esta situación ha llevado al enfrentamiento entre los cazadores y los ganaderos, y de ambos contra las autoridades locales, que apenas tienen competencias para solventar las dificultades de estos dos colectivos.

Los ganaderos de Rois piden soluciones ante la destrucción que dejan a su paso unos animales que, además, se reproducen en diferentes áreas protegidas. «O xabaril entra nas propiedades de tódolos veciños, levanta as hortas, as patacas, non deixa nada», cuenta uno de ellos. La situación es casi insostenible, pues la ausencia de batidas provoca que muchas personas no puedan cultivar sus fincas. Además, explica que «só quedamos dúas persoas que plantan millo nesta zona, e o outro ten moitos máis danos ca min. Hai tres anos perdín o 100 % das trece hectáreas que tiña plantadas». Denuncia que la inacción de las autoridades competentes ha sido una de las causas de este problema, pues «aquí, hai cinco ou seis anos, non había un só xabaril, pero hoxe, segundo din os cazadores, hai centos». «Traballamos moitas horas e sete días á semana para recibir este trato», concluye.

Con las manos atadas

El alcalde de Dodro, Xabier Castro, explica que «nós, desde que chegamos ao goberno, estamos intentando controlar a poboación de xabarís, debido á ausencia de batidas e á cantidade de danos que causan». Castro también cree que «falta implicación das administracións, aínda que o Concello fai todo o que pode».

El regidor también cuenta que el pasado mes de noviembre solicitó una reunión con la Xunta para tratar de encontrar una solución, pero «non recibimos resposta, só silencio». Pidió otra en mayo, pero tampoco le llegaron a contestar. Ahora comenta que «solicito unha reunión cada quince días, a ver se alguén acaba contestándonos por puro aburrimento».

Por si los problemas no fuesen suficientes, Castro destaca que la colocación de una barandilla en la carretera que une la parte sur y norte de Dodro provoca que los jabalíes se queden en la calzada, lo que ha provocado varios accidentes.