Nesta primeira fase están as tres igrexas parroquiais, tres das cinco capelas, un cruceiro de Bustelo, a Cruz do Avelán e os hórreos de Imo, entre outros

O Concello de Dodro sinaliza por primeira vez once elementos do seu patrimonio local

Dodro / la voz 14/08/2020 05:05 h

O Concello de Dodro presentou onte a sinalización de boa parte do patrimonio local, de modo que «é a primeira vez que se fai algo así neste municipio», dixo o edil responsable de área, Xoán Xosé Vicente. A presentación foi no exterior da igrexa parroquial de Santa María de Dodro, unha das tres sinalizadas, e contou coa presenza do goberno local; do párroco Francisco Lampón e dunha representante da páxina web O Baixo Ulla, Lucía San Miguel, á que derivan os paneis para coñecer máis información de cada elemento sinalizado.

Nesta primeira fase son 11, entre eles as tres igrexas parroquiais; tres das cinco capelas; un cruceiro de Bustelo; a Cruz do Avelán e os hórreos de Lavandeira de Imo, entre outros.

Cada indicador inclúe unha placa con información básica, xunto cun código QR que, ao reproducilo no teléfono móbil, dá acceso a máis datos contidos na páxina web de O Baixo Ulla. A idea do Concello é continuar coa sinalización de máis elementos patrimoniais xa que, segundo dixo, Xoán Xosé Vicente, «é fundamental ter un patrimonio ben sinalizado porque todo o que non se coñece, tampouco se coida». A actuación tivo un custe de arredor de 2.500 euros, aportados integramente polo Concello.