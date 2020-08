El Concello de Dodro implanta una nueva aplicación móvil para comunicar incidencias

coñecer as necesidades do municipio e, así, poder dar solución ás cuestións comunicadas

Dodro / la voz 02/08/2020 05:05 h

El Concello de Dodro implanta un nuevo sistema de comunicación de incidencias a través de una aplicación móvil. Se llama Línea Verde y ya funciona en más de 500 municipios a nivel nacional, según explica el gobierno local que añade que, a través de este canal, «os veciños poden poñer en coñecemento do Concello aqueles estragos que detecten na súa localidade». Con esta herramienta de participación ciudadana, el Ayuntamiento pretende «coñecer as necesidades do municipio e, así, poder dar solución ás cuestións comunicadas».

Para poder usar este nuevo servicio, los vecinos deberán descargarse de forma gratuita la aplicación Línea Verde o también se puede acceder a través del dominio www.lineaverdedodro.gal.

Una vez dentro, para comunicar una incidencia basta con ir al apartado que así lo indica. También sirve para plantear consultas medioambientales. Otra de las posibilidades que ofrece es la de enviar comunicaciones informativas del Ayuntamiento a los vecinos que lo deseen. El gobierno local anima a usar el servicio, con el que pretende tener un municipio que cumpla con las expectativas de bienestar social de sus vecinos.