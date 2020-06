A parella escocesa confinada agradece o apoio cunha doazón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia uxía lópez

padrón / la voz 18/06/2020 05:05 h

Eric Hendry e Jane MacDonald, a parella de cidadáns escoceses que o estado de alarma sorprendeu de vacacións nunha casa de aluguer de Imo, en Dodro, na que tiveron que pasar as semanas de confinamento e de desescalada, acaban de realizar unha doazón de 500 euros á Casa de Rosalía, en Padrón. É a súa forma de agradecer a axuda que recibiron durante o tempo que quedaron en Dodro sen poder moverse, empezando pola suspensión do cobro do aluguer por parte do titular da vivenda, Xoán Xosé Vicente, ou a axuda co idioma e outras xestións por parte da veciña de Lestrove Verónica Sanmarco, entre outras persoas. A parella veu de vacacións a Galicia coa idea de buscar unha vivenda con terreo para comprala e residir en terras galegas de cara a súa xubilación, de modo que xa ten unha en vistas na aldea de Manselle, en Dodro. Antes de regresar a Escocia nos próximos días, quixeron facer unha visita á Casa de Rosalía.

Eric e Jane coñeceron o museo padronés hai tres anos, na visita que realizaron recomendada polo seu caseiro. Alí descubriron a unha «muller incrible que, a pesar dos moitos obstáculos que atopaba, viviu a vida con tanta forza de carácter que conseguiu educar a súa familia en momentos difíciles», escribe en inglés Jane MacDonald. Ao volver a Escocia, a parella buscou máis información en Internet e coñeceu algún dos seus libros. O presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, que é veciño de Dodro, facilitoulles a tradución ao inglés de Follas Novas e Cantares Gallegos e, pouco a pouco, explica a cidadá escocesa, «comezamos a darnos conta de como loitou por manter viva a lingua e por concienciar sobre cuestións feministas».

Anxo Angueira asegura que a fundación valora «dun modo extraordinario a doazón», que cualificou como un «xesto cargado de simbolismo» porque, di, «é realmente un agradecemento a todas as persoas que os axudaron e a todo o país que os acolleu. Facer a achega económica ao museo supón que Rosalía simboliza a toda Galicia, o país que os axudou e que tamén, probablemente, os acollerá», asegura o presidente da fundación.