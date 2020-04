Rolos de poesía hixiénica en Dodro para axudar a sobrelevar a corentena

0

La Voz de Galicia uxía lópez

dodro / la voz 14/04/2020 05:05 h

A febre do papel hixiénico desatada ao inicio da corentena deulle pe ao Centro Público Integrado (CPI) Eusebio Lorenzo Baleirón de Dodro, concretamente á materia de Lingua Galega e Literatura, que imparte Ana Ledo, a propor ao alumnado de segundo de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) o singular reto de escribir poesía en papel de váter. E o resultado non pode ser máis satisfactorio para a profesora, que quere poñer en valor o traballo dos alumnos que, segundo di, demostran que «teñen moito que aportar para levar ben o confinamento», o deles e o das persoas que ven os vídeos nos que recitan os versos. Pódense atopar no perfil das redes sociais do centro educativo.

O primeiro Rolo de poesía hixiénica -así se chama a serie desta primavera confinada en Dodro- publicouse o pasado día 4 e onte foi o décimo. Botando man de dous «elementos útiles e comúns» nestes días nos fogares, coma son o papel hixiénico e o teletraballo, o alumnado de segundo de ESO está demostrando que a poesía serve para «botar fóra o que están sentindo nestes días de confinamento», tal e como explica a docente, de modo que os poemas son «moi sentidos», engade.

A idea naceu despois de que na materia de Lingua Galega e Literatura estivesen tratando a linguaxe lírica e recursos básicos como a metáfora, símil, antítese e personificación. A través do correo electrónico, a profesora retou aos alumnos a escribir un poema que incluíse os catro, plasmando os sentimentos da corentena.

A sorpresa final foi cando Ana Ledo lles pediu que se gravasen recitando os versos, para colgar o vídeo no perfil das redes sociais do colexio, un por día.

A profesora tiña certo temor a que a súa proposta non gustara ao alumnado do centro, quizais por ter que usar papel hixiénico e mesmo que lles dera un pouco de vergoña ter que gravarse, pero a resposta foi que a petición «lles entusiasmou», asegura. De feito, Ana Ledo quere poñer en valor o papel dos rapaces neste confinamento: non so cumpren co establecido de ficar na casa, senón que teñen moito que aportar, neste caso «para axudar a súa comunidade a sobrelevar o confinamento», explica a docente. Deste xeito, «os seus poemas alegran a moita xente de Dodro e de máis lugares porque a iniciativa está gustando e estase compartindo», asegura.

Algúns dos rolos xa publicados levan por título Días de resistir, do alumno Manuel Alonso; Dous días, de María Rodríguez; A pena da corentena, de Manuel Laíño; Respirar e agardar, de Antía Otero; Rei Malvado, de Gabriel Cerqueiras; Sentimentos atopados, de Iker Vicente; ou Medo, de Candela Sampaño, entre outros.