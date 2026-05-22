Luto oficial en Brión y solidaridad con la familia de la niña fallecida en el coche por un olvido de su padre

El regidor de Brión, Pablo Lago, pidió respeto para la familia de la niña fallecida, al olvidarla su padre en el interior de su vehículo, y confirmó la convocatoria de un minuto de silencio para homenajear a la pequeña

El fallecimiento de la niña de Brión de 2 años que murió el miércoles por un golpe de calor tras permanecer durante horas en el vehículo de su padre, que se olvidó de dejarla en la guardería, causó gran conmoción en el municipio en el que la familia de la pequeña se instaló hace años. El Concello decretó ayer dos días de luto oficial y convocó para este mediodía un minuto de silencio.

El alcalde de Brión, Pablo Lago, que mantiene una estrecha relación con los padres de la pequeña y con el hijo mayor, pidió que no se ahondara «máis nesta desgraza» y les ofreció desde los servicios del Concello «apoio e todo o que necesiten».

Leer más: Una niña de dos años fallece en Brión al dejársela olvidada su padre dentro de su coche

La menor permaneció varias horas en el vehículo de su padre, que acostumbra a llevar a sus dos hijos a la escuela. El mayor acude a una unitaria que dista apenas un kilómetro de su domicilio, en el que se ubica también su negocio. Desde ese centro, siempre continuaba un recorrido de menos de un kilómetro para dejar a la pequeña en la escuela infantil municipal y seguidamente ir a su empresa a trabajar durante largas jornadas. El pasado miércoles, en un día de altas temperaturas, su rutina se rompió por una llamada de teléfono, tras la cual se trasladó a su taller sin percatarse de que no había llevado a su hija a la guardería.

Su vehículo, con cristales oscuros, permaneció estacionado cerca de su taller en un tramo viario de escaso tránsito peatonal sin que nadie se percatase de que la menor estaba dentro. La madre de la pequeña acudió a las tres de la tarde a recoger a la niña a la guardería, donde le informaron de que no había ido al centro.

Tras percatarse de lo ocurrido, ambos la llevaron al cercano PAC de Bertamiráns, en Ames. La niña sufrió una parada cardiorrespiratoria y las maniobras de reanimación no lograron salvarla, aunque hasta el centro sanitario se desplazó una ambulancia medicalizada.

Tras el fallecimiento, sus padres necesitaron asistencia del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias. La Guardia Civil, que al recibir confirmación de lo ocurrido se trasladó al PAC, investiga una tragedia que ocurre en días de altas temperaturas y que la ciencia vincula con el síndrome del bebé olvidado, que puede surgir ante una situación de sobrecarga del progenitor, que olvida a su hijo en el coche cuando su cerebro se centra en acciones futuras y no recuerda las presentes.