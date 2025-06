PSOE y PP cierran en Brión un sorpresivo pacto de gobierno

Pablo Lago tomó posesión como alcalde en el 220 y revalidó el cargo, en minoría, en mayo del 2023 Sandra Alonso

Mientras Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y Alberto Núñez Feijoo, líder de la oposición por el Partido Popular, se intercambiaban duras acusaciones en el Congreso de los Diputados, a poco más de seiscientos kilómetros, en la Casa Consistorial del municipio coruñés de Brión, el alcalde socialista, Pablo Lago, anunciaba durante un debate plenario un pacto de gobierno con el Partido Popular. El PSOE, con seis concejales incluido el regidor, suma al acuerdo a los cuatro ediles del PP . El edil popular Waldo Carballo contará con una dedicación parcial de seiscientos euros al mes aunque no formará parte del gobierno socialista.

El anuncio de tan sorpresivo pacto se produjo durante el debate de una enmienda presupuestaria para, precisamente, incluir esta nueva retribución, que será efectiva a partir del mes de agosto. Y al igual que ocurrió en el Congreso, pero con menos intensidad dialéctica, hubo un tenso enfrentamiento, en este caso entre PSOE y BNG, partido con tres ediles que no llegó a fructificar un pacto de gobierno con el PSOE al inicio del mandato después de que los socialistas perdiesen una mayoría absoluta que mantenían desde el 2007.

«Estamos nun momento no que estamos tramitando e desenvolvendo proxectos estratéxicos para mellorar a calidade de vida da veciñanza, un momento no que Brión precisa dun goberno estable que poida afrontar os grandes retos de futuro», afirmó Pablo Lago para defender el pacto. Por su parte, el portavoz popular avaló el acuerdo «polo ben da nosa veciñanza» valorando «a boa predisposición do alcalde en canto a ter en conta as propostas feitas dende o grupo popular nos últimos meses». «Nós, o que queremos é buscar a estabilidade necesaria os próximos dous anos para sacar adiante proxectos fundamentais polo ben dos nosos veciños», añadió el cabeza de lista del PP. Waldo Carballo afirmó que su partido y el BNG habían alcanzado un acuerdo de gobierno que no fructificó porque horas antes de su anuncio, el portavoz nacionalista, Xosé Luís Penas, que habría sido alcalde con los votos del PP, fue confirmado por el Bloque como diputado provincial.

Penas negó tal afirmación señalando que «nunca sería alcalde cos votos do PP porque hai liñas que non podemos pasar». En consecuencia, el BNG votó en contra de la modificación presupuestaria porque, según argumentó el propio Penas, este acuerdo implica que «están incorporando ao PP ao Goberno do Concello de Brión», pese a que, añadió, «os cidadáns hai dous anos dixeron que houbera un goberno de esquerdas». Penas tildó el pacto de «ben estraño» al afirmar que supone «faltar á ética e á estética», aunque señaló, en base a los dos años transcurridos de mandato, que PSOE y PP tenían un pacto de gobierno no escrito. La portavoz socialista, Sandy Cebral, matizó en el pleno las afirmaciones de Xosé Luís Penas al confirmar que el edil popular con dedicación parcial no formará parte del gobierno. También declaró que el bipartito del PSOE con el BNG no cuajó por las excesivas exigencias de los nacionalistas, tanto por las áreas de gobierno que reclamaban como sus correspondientes retribuciones.