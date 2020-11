0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia emma araújo

santiago / la voz 15/11/2020 05:10 h

Agrupación de voluntarios, Grumir, GES... Los equipos de emergencias han cambiado de nombre pero están muy presentes en la vida y la seguridad de los concellos desde hace décadas y suelen ser los primeros en recibir peticiones de ayuda y socorro, aunque su recomendación es que siempre se llame al 112.

En el caso del ahora Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Brión, su actividad comenzó hace 23 años. Desde entonces, su evolución y profesionalización ha ido en aumento al igual que su trabajo en situaciones de emergencia y otras que no lo son tanto. Jorge Fernández Cobas es, desde hace casi un año, el nuevo responsable del grupo brionés, aunque pertenece a su plantilla desde que el servicio vio la luz con otro nombre en 1997.

Con su experiencia acumulada y recién asumida responsabilidad, tiene muy claro que, si bien realizan tareas de muy distinto tipo (rescate de animales y hasta hace poco retirada de nidos de velutina), su trabajo debería centrarse, solamente, en lo que el nombre de GES implica. «A experiencia di que todo o que sexa facer intervencións doutros servizos empeora a atención das emerxencias», afirma el responsable brionés, que defiende la profesionalidad acumulada del GES, que trabaja más allá de las fronteras que forman su ámbito de actuación, porque las situaciones de riesgo no entienden de límites geográficos.

«Fomos dos primeiros en ir ao accidente do Alvia e traballamos nas peores partes do tren», recuerda, a la vez que reconoce que, en su caso, la peor parte de su vocacional trabajo llega al atender una emergencia de alguien que conoce, incluso amigos, y, sobre todo, cuando se trata de niños: «Tes que facer o traballo coa máxima profesionalidade posible e coa rapidez que permiten as circunstancias, xa que, por exemplo, nunha excarcelación cun falecido estamos atados, porque o traballo que poderías facer en moi pouco tempo alongase moito, xa que hai que agardar pola policía xudicial, o forense... E se é o caso fun falecido en Brión, acabas atendendo á familia e falando con ela. E ao día seguinte volves a vela no velorio».

Los incendios en viviendas también provocan desasosiego entre los miembros del GES, «sobre todo con persoas maiores, cando chegas á súa casa e ves que xa non podes facer nada por moito empeño que lle botes. E como tamén estás nos traballos de desescombro, aínda que sexas una persoa que está curtida faise complicado ver como hai quen perde todos os seus recordos». Eso sí, como contrapunto positivo está «a xente a que lle salvas a vida e non o esquece por moito tempo que pase». También cuando en plena pandemia se dedicaron a felicitar los cumpleaños a menores y a sus familias.

El grupo tiene su sede a escasos metros de un enlace de la autovía AG-56, una ubicación idónea para que la agrupación pueda intervenir con rapidez. Pero todo esto se diluye cuando coincide que, por ejemplo, están realizando una tarea no urgente y reciben un aviso que sí lo es. En este caso, las consecuencias se suavizan porque hay trabajo en equipo con otros servicios similares y con los bomberos, una coordinación en las que estos últimos asumen el control. «Se todos remamos na mesma dirección a cousa funciona mellor, pero faise complicado», lamenta.

En su afán por reivindicar una especialización que salva vidas, el GES ha renovado uniformes y prendas técnicas de máxima calidad de una firma pontevedresa, Partenón, que garantiza la limpieza profesional de los equipos «porque cando traballas nun incendio non podes estar preocupado do traxe». La dotación de buen material del GES es extensiva a su parque móvil, con un todo terreno de uso polivalente que utilizan allí donde no pueden llevar el camión «porque non podemos usar o GPS, xa que podes quedar atrapado co Bull nun camiño e no chegar á emerxencia».

Doce trabajadores, 365 días y noches de servicio y dos vehículos de intervención

El Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Brión tiene una plantilla de doce personas, que trabajan en turnos de tres para que el servicio esté disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Con sede en Brión, su área de trabajo también incluye los municipios de Ames, Negreira, Noia y Lousame, aunque su ámbito de actuación real es allí donde se produzca una emergencia (el año pasado realizaron 867 intervenciones). Disponen de un equipado vehículo pick-up y un camión Bull (bomba urbana ligera).