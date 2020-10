«Gustaríame que Brión medre como o que é, un concello rural, non un Brión desmesurado»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emma Araújo

santiago / la voz 03/10/2020 05:10 h

Ata o pasado 18 de setembro, José Luis García era o alcalde galego máis veterano, pero por razóns familiares renunciou ao bastón de mando, unha posibilidade que as persoas máis achegadas vían vir pero que fóra de Brión causou moita sorpresa. A que non foi tal foi a persoa que o recolleu, xa que o novo alcalde, Pablo Lago, veciño de 42 anos, era o primeiro tenente de alcalde do municipio e xa asumía as áreas de goberno de Urbanismo, Servizos Básicos e Limpeza.

-Como chegou á política?

-O meu desembarco foi por unha chamada de José Luis. Pediume se podía formar parte da corporación neste mandato e botar unha man por Brión. Nun principio fun reacio porque sempre me gustou levar unha vida tranquila e pasar desapercibido. Teño dúas fillas e a máis pequena acababa de nacer. Despois de dúas ou tres chamadas aceptei. E aquí estou, con moitas ganas de traballar, con moitos ánimos e nervios polo que poida vir.

-Malia que vostede é un recén chegado, polas responsabilidades coas que entrou na corporación dá a sensación de que o seu relevo xa era previsible...

-Era unha posibilidade que estaba aí, pero todos queriamos que José Luis rematase o mandato e as circunstancias non o permitiron. E agora, xa que estou aquí, tócame poñer todo o esforzo do mundo e traballar con humildade e ser o alcalde de todos.

-Que foi o primeiro que pensou cando soubo que tiña que asumir a alcaldía?

-De entrada, unha responsabilidade moi grande. Pero entre chamadas de teléfono e reunións co persoal, apenas tiven tempo para aterrar. A vantaxe é que podemos contar con José Luis para todas as dúbidas.

-Axudoulle o feito desta nova realidade, sen apenas reunións e actos públicos?

-Por unha parte foi unha etapa máis tranquila, pero con problemas engadidos como as dificultades do inicio do curso nos colexios. Tamén é unha mágoa moi grande que non se poida facer case nada. Non puidemos celebrar a Santa Minia, que este ano foi moi triste, que deixa unha sensación agridoce. Tamén o feito de non poder organizar unha despedida para José Luis como debería ter sido. Quédame moita pena que non puidese ser doutra maneira.

-E como ve o seu futuro político. Gustaríalle continuar?

-Pasa por facelo o mellor posible estes dous anos e medio que quedan de mandato e mostrarlle á xente que estamos traballando para facelo o mellor posible para todos os veciños. A partir de aí, o que eles decidan, será acatado co mellor dos sorrisos.

-No tempo que leva na corporación, mudou a súa percepción da política e do que é xestionar un concello?

-Eu veño do sector privado, son estanqueiro en Brión, e dinme de conta que desde fóra é moi fácil criticar ao Concello por cousas que non fai. Pero cando estás dentro decátaste de que os cartos hai que manexalos dunha determinada maneira, que son os que son e que hai que cumprir cuns trámites e unhas normas, polo que non se pode facer o que un quere. E despois están os procedementos administrativos, con papeis e trámites, que fai que, ás veces, todo sexa moi burocrático, ata penoso.

-Ten por diante máis da metade do mandato, cales van ser as súas liñas de traballo?

-Seguir mantendo o que xa estaba feito. E en canto sexa posible, a miña máxima será saír á rúa, volver a escoitar aos veciños, facer reunións e ver as inquedanzas de cada un deles para, na medida do posible, atendelas.

-Brión presume do seu urbanismo verde, que é o que máis se bota de menos nesta nova realidade que trouxo o coronavirus. Poderá traducirse esta característica en máis interese por vivir neste concello?

-Eu vivo en Saíme, unha aldea pequeniña de Bastavales e a miña casa, que rematei hai un ano, foi a única que se fixo alí en moitos anos. E nestes últimos catro meses vendéronse catro fincas para facer catro casas novas. Neste momento, demograficamente non estamos mal, pero a min gústame que Brión medre como o que é, un concello rural con todos os servizos no que se viva con tranquilidade, non un Brión desmesurado.