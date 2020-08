Educación suprime la unitaria de Luaña con críticas de las familias y del Concello de Brión

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 13/08/2020

La escuela unitaria de Luaña, en el municipio de Brión, no abrirá sus puertas el próximo curso, tal y como se temían las familias de los cinco escolares que solicitaron plaza en este centro y que a partir de septiembre estudiarán en el colegio de Pedrouzo, en Brión, un CEIP con problemas de capacidad para atender la demanda de plazas de uno de los municipios de más pujanza demográfica de la comarca compostelana.

La comunidad educativa ya dio la voz de alarma semanas atrás cuando por vía indirecta tuvo conocimiento de que la plaza de la docente de la unitaria iba a suprimirse. Pero no fue hasta la mañana de ayer cuando esta sospecha se hizo realidad tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la orden de la Consellería de Educación que modifica los puestos de trabajo docentes para el próximo curso. Y en este listado consta expresamente la supresión de la unitaria de Luaña.

Las familias están «enfadadas» e «indignadas» porque no fueron recibidas por la Consellería de Educación, «nin contestaron o escrito que lle enviamos», lo que consideran una prueba de «moita prepotencia». «A cantidade de abrochos que está habendo e as críticas que está a recibir o protocolo da Xunta da incorporación as aulas, facían que tiveramos un mínimo de esperanza de que ao final a administración tivera un pouco dese sentidiño que tanto nos piden e que mantiveran a escola aberta», añaden las familias, que afirman que el ahorro económico con el cierre es mínimo.

El alcalde de Brión, José Luis García, reconoció que «no Concello soubemos que se ía pechar a unitaria pola propia mestra». Tras tener conocimiento del cierre se reunieron todos los grupos políticos y, entre otras medidas, acordaron solicitar una reunión con la Xefatura Territorial de Educación. Ante esta demanda, recibieron como respuesta que se fijaría una fecha para una reunión para explicar las medidas previstas. Dicha reunión no llegó a producirse.

José Luis García cuestiona la decisión «sobre todo, tendo en conta que, na situación na que estamos, contariamos con esta aula burbulla que tamén podería dar servizo ás crianzas de parroquias limítrofes».