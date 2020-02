Brión se opone al proyecto de la línea de alta tensión que afecta al Castro Lupario

0

La Voz de Galicia uxía lópez

rois / lA voz 14/02/2020 12:15 h

Los vecinos de Angueira de Castro, en Rois, acaban de reunirse para hablar sobre los pasos que están dando para evitar que la instalación de una línea de alta tensión deteriore el conjunto patrimonial, cultural y jacobeo formado por la propia aldea, el Castro Lupario, un tramo de la ruta portuguesa del Camino de Santiago y los bienes culturales de los núcleos de O Faramello y Francos, entre ellos el pazo.

A este respecto, el Concello de Brión también se suma a cualquier iniciativa en defensa del Castro Lupario, según confirmó el alcalde José Luis García, quien añadió que este Ayuntamiento «apoiará a súa conservación por riba de todo». En este sentido, el regidor de Brión recordó que «en 2018 acometemos unha actuación de limpeza e mellora do castro conxuntamente co Concello de Rois e Turismo de Galicia para poñer en valor un dos elementos patrimoniais máis singulares da zona. Por iso, calquera proposta para conservar e poñer en valor o Castro Lupario contará sempre co noso apoio».

El Concello de Brión denegó permisos municipales para realizar la obra a la empresa promotora de la instalación de la línea, Red Eléctrica de España, aunque son conscientes de que la decisión es recurrible por lo que, probablemente, solo suponga retrasar la actuación. En cualquier caso, este Concello se posiciona en contra del proyecto y en defensa del patrimonio histórico-cultural que comparte con Rois.

En cuanto a la reunión de vecinos de Angueira de Castro celebrada en el local social de O Sisto, la comisión creada para representarlos en este tema explicó lo que se hizo hasta ahora, como presentar una alegación en contra del actual trazado de la línea, que fue remitida a la Consellería de Industria. El lunes, los representantes de los vecinos se reunirán con el director xeral de dicha consellería. Asimismo, han recabado el apoyo de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), de modo que trabajarán conjuntamente para evitar el actual trazado de la línea.

Otra de las actuaciones inmediatas es marcar aquellos árboles que, según el proyecto, deberán ser talados para instalar la línea, algunos en el trazado del Camino de Santiago, para que, dicen, se aprecie lo grande y grave que es la afectación de la obra prevista.