Boqueixón y Vedra promueven un centro de día compartido

La Voz de Galicia emma araújo

santiago / la voz 13/11/2020 05:10 h

Los municipios de Vedra y Boqueixón están unidos por mucho más que sus límites geográficos, ya que comparten centros educativos y el uso de instalaciones culturales desde hace años. A estas interacciones se ha unido un proyecto para que ambos ayuntamientos dispongan de un centro de día ante «a necesidade de dar resposta á situación de emerxencia familiar con enfermos con grao de dependencia avanzados».

Este proyecto cumplimentó el pasado miércoles el último trámite administrativo con la aprobación de la propuesta en la sesión plenaria de Boqueixón. La misma iniciativa ya fue refrendada a finales de julio por la corporación de Vedra. En ambos casos, los acuerdos fueron ratificados por unanimidad.

La iniciativa la plantearon de forma conjunta los grupos municipales del BNG de Vedra y los independientes de Boqueixón. Su propuesta fue analizada por sus respectivos grupos de gobierno, presididos con mayoría absoluta por Manuel Fernández Munín (Boqueixón) y Carlos Martínez (Vedra), ambos del PP. La moción conjunta aprobada por las dos corporaciones establece una hoja de ruta para materializar el acuerdo en un plazo de tres años, pudiendo pactarse una ampliación para un cuarto año de gestiones si las circunstancias así lo requieren

El proyecto establece un sistema de copago entre los dos concellos, que pondrán en marcha un comité de trabajo intermunicipal integrado por los regidores, las técnicas de los departamentos de Servizos Sociais y Urbanismo de los dos concellos.

Mientras este proyecto no vea la luz, ambas administraciones también se comprometen, según consta en el texto aprobado esta semana en Boqueixón, a buscar la forma de «ofrecer a prestación do servizo de asistencia cun centro de día, así como o transporte especializado necesario, sempre que Servizos Sociais así o determine como o recurso máis idóneo».

Además del acuerdo para el centro de día, la moción de ambas corporaciones recoge también el inicio de un estudio para construir una pequeña residencia también compartida entre ambos concellos «realizando unha aposta política conxunta de todos os partidos presentes no actual mandato, comprometéndose a construción antes de que remate o mandato do 2027 independentemente do partido que ostente o goberno municipal».