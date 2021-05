El jurado declara no culpable a la mujer acusada de matar a dos ancianos en Arzúa

0

Santiago 27/05/2021 19:27 h

La mujer acusada de matar a cuchilladas a dos ancianos en Arzúa ha sido declarada no culpable por el jurado popular que la ha juzgado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. La Fiscalía pedía para ella internamiento en un centro psiquiátrico por un máximo de 30 años, dado que había quedado acreditado que aquella madrugada del 27 de julio del 2016 sufrió un brote psicótico, por lo que no era consciente de sus actos.

La defensa pidió la libre absolución porque defendió que la acusada llevaba un año y medio en libertad y con el nuevo tratamiento médico que le habían pautado podía hacer una vida normal, por lo que no era necesario el internamiento. Sin embargo, la doctora que atendió a la mujer en la prisión de Teixeiro refutó este argumento, lo que no ha impedido que los miembros del jurado hayan optado por no declararla culpable.

Este ha sido el segundo juicio que se ha celebrado por este caso. En el primero, la mujer sí fue declarada culpable, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la sentencia y ordenó celebrar una nueva vista con otro jurado popular y otro tribunal.