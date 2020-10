Arzúa pone en marcha un plan de bacheo con 50.000 euros para pistas en seis parroquias

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

melide / la voz 10/10/2020 05:10 h

El alto coste del mantenimiento de las redes viarias municipales, con cientos de kilómetros en pistas, es otra de las facturas que los concellos tienen que pagar a causa de la dispersión población de la comunidad. En el de Arzúa, la coalición de gobierno que forman el grupo del alcalde independiente José Luis García López con el PSdeG, representado por Begoña Balado, le arañó recientemente al presupuesto unos 50.000 euros para desarrollar un plan de bacheo, impulsado precisamente para mantener en buen estado los viales secundarios, aunque no por ello menos transitados, del municipio.

Se invertirán «nas parroquias onde as pistas e camiños municipais necesitan dun arranxo máis urxente», apuntan desde el bipartito arzuano, para especificar, al hilo, que los viales priorizados atendiendo a ese criterio son los de las parroquias de Oíns, San Martiño, San Estevo, Dodro, Branzá y Dombodán. Además, según avanzan, está previsto ampliar, en próximas fechas, el ámbito de actuación de ese plan municipal de bacheo, que únicamente está pendiente de adjudicación, toda vez que ya finalizó el plazo de presentación de las ofertas. Dos empresas optan a la adjudicación, que se resolverá en los próximos días para proceder, después, al inicio de las obras.

Al margen de las actuaciones financiadas con fondos propios, desde el Ayuntamiento de Arzúa se proyectó el acondicionamiento de pistas y caminos rurales con cargo al presupuesto de planes como el POS de la Diputación de A Coruña. Este permitió realizar mejoras en «importantes» viales de la zona rural del municipio como el que conduce de Seixas a San Salvador (en la parroquia de Santa María), de Rourís a Cortobe (en la de Burres), de Outeiro a Boente, un camino de Raído a Preguntoño (también en la parroquia de Burres), de Dodro a Ramil, y de Soutullo a Sesar (en San Martiño).

Con esa relación de trabajos en la mano, la edila de Obras de Arzúa, Begoña Balado, defiende que para la coalición de gobierno local «sempre foi unha prioridade o benestar dos veciños e veciñas do rural; eles constitúen a arteria principal do noso municipio, e un piar importante da nosa economía. Somos conscientes -insiste-da importancia que ten para o desenvolvemento da súa actividade diaria o feito de contar cunhas vías de comunicación ben acondicionadas e seguras; poder garantírllelo é unha das nosas loitas diarias». Al respecto, desde el gobierno arzuano recuerdan que recientemente se invirtieron 40.000 euros procedentes de las arcas municipal para arreglar la pista que desde la parroquia de Oíns enlaza con la autovía A-54. Explican que «para os concellos non é doado asumir estes custes», debido a que «xa estamos contra finais de ano e ao importante investimento en accións para paliar a situación creada pola pandemia».