Una ganadera de Arzúa denuncia que pierde base territorial con la parcelaria

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia natalia noguerol

arzúa / la voz 06/09/2020 05:05 h

Rosario García dejó su vida laboral como asalariada para tomarle el relevo a su madre al frente de la explotación familiar. «Son moi feliz onde vivo e ningún partido político me vai facer que marche do rural, que é onde quero estar», afirma, convencida, esta vecina de la parroquia de Vilantime, en Arzúa, que, casi 5 años después de haber tomado las riendas de la granja con el impulso de las ayudas de la Xunta para incentivar la incorporación al campo, quiere hacer público un «discriminatorio» acuerdo de concentración parcelaria. Con él, apunta, «perdemos base territorial na explotación», con una treintena de reses de vacuno dedicadas a la producción láctea en pastoreo.

Esta familia arzuana perdió, según cuentan, 37 de los 357,93 ferrados (191.854 metros cuadrados) que, distribuidos en 78 fincas, aportaron al proceso de concentración de tierras, que les otorga 11 propiedades. «En dúas delas, que están ao lado da casa, quitáronlles terreo e bo», denuncia Rosario García, que expone el caso de la finca más cercana a la granja, en la que «o terreo que quitaron déronnolo a quilómetro e medio, preto do río, nun terreo que cualificaron de primeira, sen ser así, porque é húmido». También explica esta ganadera de 42 años la situación en la que queda otra de las fincas más cercanas a la explotación: «quitáronlle ao fronte da parcela e déronnos monte con penas que puxeron como labradío».

Pese a haber recibido el acuerdo de concentración, asegura, «con falta de documentación adrede para que reclamara mais tarde ca outra xente», Rosario García presentó en tiempo -el 10 de agosto- las oportunas reclamaciones. Todavía no recibió respuesta, pero quiere dar a conocer la «total discriminación» que considera se comete con su familia porque teme «que tiren para adiante e non fagan caso», confiesa. El atropello que denuncia esta ganadera de Arzúa, que se siente desprotegida por la junta local de la parcelaria, se remonta, según cuenta, al principio del proceso. «Na reunión cos propietarios para que lles trasladásemos as peticións, negóusenos de palabra incorporar ás fincas á beira da explotación a parte correspondente de prado que temos nunca finca tamén con monte de 87 ferrados», cuenta para denunciar que «por medo a que me desen unha finca de inferior valor, non me quedou máis remedio que pedir onde tiña». «Trouxéronlle a todo o mundo as fincas para onde quixeron menos a nós», afirma la vecina de Vilantime, que aclara que su intención no es «amolar a ninguén», sino hacer pública «unha inxustiza».

Insiste Rosario García en que «non quero comer o doutro, pero tampouco hai dereito a que nos quiten o que é noso». El patrimonio en tierras que sus padres fueron capaces de reunir después de toda una vida trabajando en el campo le sirve a esta ganadera de Arzúa para demostrar la rentabilidad de una explotación pequeña como la de ella. «Din que non se vive con trinta vacas, e meus pais viviron e compraron terreos; aínda agora, compramos dezaoito ferrados», reivindica Rosario García para defender que «aquí tanto poden vivir granxas pequenas coma grandes». Además, hace valer el sistema de producción por el que apostó para obtener mejor leche -el pastoreo- para manifestar que «o que máis me indigna é que logo na televisión o que venden é que queren potenciar as granxas como a miña fronte as estabuladas».