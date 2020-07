Confirman la suspensión de las fiestas del Carmen de Arzúa

0

La Voz de Galicia

arzúa / la voz 05/07/2020 05:05 h

La comisión de las fiestas del Carmen de Arzúa anunció la suspensión de los festejos, previstos para este mes, debido a la situación que prevalece por la pandemia del covid-19. La decisión se consensuó con el Concello arzuano, según indican desde la comisión, que «antepón a saúde e seguridade pública ao ver moi difícil celebrar as festas mantendo as actuais medidas de hixiene e distanciamento entre persoas, polo retraso da publicación dun protocolo claro por parte da Xunta, e por non poder levar a cabo a recadación de fondos».