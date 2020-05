Pedro Delgado, primer refuerzo para el nuevo Arzúa de Javi Rey

0

Pedro Delgado (Chantada, 1998) se convirtió en el primer fichaje del nuevo Arzúa. El técnico Javi Rey ya cuenta con el primer refuerzo del curso 2020-2021. El nuevo defensa blanquiazul jugó la pasada temporada en el Racing Vilalbés y en el Ourense CF, conjuntos del grupo primero de Tercera División.

En la segunda parte del campeonato pasado, el futbolista chantadino militó en el Racing Vilalbés. El club chairego fichó al joven jugador procedente del Ourense CF, que jugó anteriormente en las categorías inferiores del Deportivo, Lugo y Celta. En su etapa sénior fue también futbolista del Somozas, Polvorín y Céltiga.

En el Ourense CF inició el curso pasado una nueva aventura en Tercera División, procedente del Polvorín, club con el que aún le quedaba una temporada más de contrato que finalmente decidió rescindir. «O ano anterior no Polvorín apenas xoguei, polo que rematei no Céltiga. No verán pasado o Ourense CF mostrou moito interese en ficharme, presentándome un proxecto deportivo que me motivou. Esa foi a razón principal pola que decidín cambiar de aires», declaró Pedro Delgado en las páginas de La Voz de Galicia.

Defensivamente es un futbolista fuerte y destaca por el control del juego aéreo, con buena salida de balón. Además, se desenvuelve en los dos perfiles, tanto con la pierna izquierda como con la derecha. Se inició en las escuelas deportivas de Chantada. Desde allí dio el salto al Calasancio, equipo en el que estuvo varias temporadas. Fichó por el Chantada y lo firmó el Deportivo, pasando al Celta y acabó en el Lugo. Compitió en el filial Polvorín, que lo cedió durante tres meses al Céltiga. Hace dos temporadas cumplió uno de sus sueños, pues se entrenó en dos ocasiones con la primera plantilla del Celta. La promesa chantadina trabajó a las órdenes de Eduardo Berizzo.

En sus últimas tres campañas, ya como jugador sénior, disputó en Tercera División y en la Preferente Galicia un total de 69 partidos. En la pasada campaña visitó el campo municipal de O Viso con el Racing Vilalbés, con victoria final del Arzúa (1-0), encuentro resuelto para los de casa con un gol de Brais Pedreira en el minuto 78, en la cuarta victoria consecutiva del conjunto que entrenaba Alberto López. Pedro Delgado fue titular y disputó los noventa minutos de juego. También participó en el choque que acabó en empate, en la primera vuelta en O Couto, entre el Compos y el Ourense CF (2-2). Pedro Delgado entró en el descuento (minuto 92) por su compañero Murilo.