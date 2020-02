Arzúa sabe a queso

0

La Voz de Galicia n. noguerol

arzúa / la voz 28/02/2020 05:05 h

Es un producto asociado a la tradicional sobremesa gallega, pero va ganando enteros como ingrediente en la cocina. Poner en valor todo su potencial es, precisamente, el objetivo que se persigue con las acciones gastronómicas que Arzúa programa como antesala de la Festa do Queixo. La cita, con una muestra sectorial y un festival de música que son un referente, celebra este fin de semana su 45 edición, y para ir abriendo apetito, los chefs Kike Piñeiro y Eloy Cancela impartieron ayer por la tarde una «master class» en la que se puso de relieve la versatilidad del queso, tanto en cocina como en repostería. Utilizaron la variedad con Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa. No podía ser otra. Es el queso que se elabora en la zona, y el anfitrión de la fiesta arzuana, con la que colabora activamente el centro de formación profesional EfA Piñeiral.

Sus instalaciones en Arzúa acogieron la clase magistral de los cocineros de A Horta d’ Obradoiro, con una carta en la que figuran alguna de las nueve propuestas que elaboraron, entre primeros, segundos y sobremesas. «A nosa intención é a de servir de inspiración ós profesionais da hostalaría da comarca con propostas sinxelas e nas que o Queixo Arzúa-Ulloa teña un papel clave dentro da receita», manifestaron Piñeiro y Cancela, a los que la directora del centro educativo, Pilar Díaz-Caso, agradeció el apoyo para «achegar propostas formativas de tanta altura coma esta», que responden, explicó, «á nosa misión, como centro de formación profesional e promoción rural, de contribuír ao mellor coñecemento, difusión e valorización do noso territorio e dos nosos recursos».

«Cada ano máis»

El potencial culinario del queso Arzúa-Ulloa lo mostrarán hoy la veintena de hosteleros que participarán en el concurso de tapas que convoca el Consello Regulador de la Denominación de Orixe Arzúa-Ulloa para fomentar su uso en la cocina, y contribuir a dinamizar el sector durante la cita gastronómica. La iniciativa está resultando satisfactoria, como da buena cuenta María José Sanmartín, «a nena», como todo el mundo llama a la cocinera de Casa Chelo, una centenaria casa de comidas de Arzúa. Elabora tapas para el certamen desde la primera edición hace trece años, cuando «empezamos cun mínimo de cen, que era o que se nos esixía», recuerda. El año pasado, sirvieron «preto de catrocentas. Cada ano -cuenta-hai máis xente e o venres da festa xa nos damos ceas porque non nos chega o tempo, que dedicamos única e exclusivamente ás tapas». No desvela la propuesta de este año esta restauradora arzuana que ganó hasta en cuatro ocasiones el cada vez más exigente concurso de tapas, las dos últimas el año pasado y el anterior. Habrá que esperar a las seis de esta tarde, que será cuando los hosteleros empiecen a servirlas sin tregua hasta las once y media de la noche.

Mañana, a las once de la mañana, se abrirán al público las puertas del recinto ferial Terra do Queixo, y un ahora más tarde, en el campo da feria, tendrá lugar la inauguración oficial de la fiesta gastronómica, con el pregón de Benedicta Sánchez, la popular premio Goya 2020 a la actriz revelación.