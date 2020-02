El Arzúa golea en Porta Santa

0

El Arzúa no afloja. Ganó con autoridad en Porta Santa al Paiosaco y se sitúa, con 40 puntos, a solo uno de los puestos de promoción de ascenso. Pero el discurso no cambia. Sigue siendo el de tratar de alcanzar cuanto antes los 45 que suelen garantizar la permanencia y, llegado el caso, alimentar el sueño. Antes no.

Entre tanto, el equipo de Alberto López continúa haciendo méritos para que nadie le discuta el cartel de revelación esta temporada en Tercera División, la de su estreno en la categoría.

En Porta Santa se llevó los tres puntos porque supo capear el temporal en el arranque de partido, cuando más y mejor apretó el Paiosaco con un fútbol muy vertical, buscando con rapidez a sus puntas. Los locales perdonaron sus ocasiones, y lo pagaron.

En el minuto 18 el veterano Álvaro volvió a ser determinante para su equipo. Siempre tuvo un arma de precisión en su pierna izquierda. Abrió el marcador con un lanzamiento de falta que hizo mucho daño al rival.

A partir de ese momento se equilibraron las fuerzas. El Arzúa supo jugar en función del marcador y administrar su ventaja hasta el descanso.

Segunda parte

De vuelta de los vestuarios, el Paiosaco asumió más riesgos en busca de la igualada. Aparecieron los espacios y los visitantes supieron aprovecharlo. En el minuto 54 Álex Pérez asestó otro duro golpe al rival, al completar un contragolpe con un disparo cruzado que terminó en el fondo de la red.

La segunda parte estuvo siempre controlada por el Arzúa ante un adversario que acabó con nueve por las expulsiones de Popi y Samu. Completó el marcador Adrián Lodeiro en las postrimerías. Y no fue más amplio porque Iker Hurtado no estuvo fino, en contra de lo que suele ser habitual, y porque los palos tampoco fueron aliados.

Paiosaco 0: ?Rama, Bili, Edu, Javi Fuentes, Popi, Aythami (César, min 55), Álex Diéguez (Samu, min 55), Pablo, Josiño, Jesús (Otero, min 71) e Iván Amor.

Arzúa 3: Raúl Marqueta, Israel (Dani Blanco, min 75), Diego Enjamio, Edgar, Caio, Víctor Guedes (Adrián Lodeiro, min 75), Álvaro, Íñigo, Álex Pérez (Marcos García, min 81), Álex Ramos e Iker Hurtado.

Goles: 0-1, min 18: Álvaro. 0-2, min 54: Álex Pérez. 0-3, min 87: Adrián Lodeiro.

Árbitro: López Fernández. En los locales amonestó a Álex Diéguez, Aythami y Josiño, expulsó por doble amarilla a Popi (min 51 y 68) y con roja a Samu (min 81). Amarilla a los visitantes Caio, Álex Ramos, Israel y el segundo entrenador, Rubén Barrios.

Incidencias: Porta Santa.