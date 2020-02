Arzúa ratifica su apuesta por innovar una Festa do Queixo «con raíces»

0

La Voz de Galicia n. noguerol

santiago / la voz 21/02/2020 05:05 h

La concejala de Cultura de Arzúa, Aurora Varela, ejemplificó en el concepto que tiene de Luar na Lubre lo que para el alcalde José Luis García López, debe ser la Festa do Queixo. «É unha banda que soubo evolucionar, sen perder a esencia das súas raíces», afirmó la edila en el acto de presentación, ayer, en Santiago, de la programación de la cuadragésimo quinta edición de la cita de exaltación gastronómica y cultural, que se celebrará durante el último fin de semana del presente mes y en el primer domingo de marzo.

Tras cuatro décadas y un lustro de trayectoria, la Festa do Queixo, que tendrá como pregonera a la ganadora del última Goya a la mejor actriz revelación Benedicta Sánchez, «mantén as pautas coas que naceu e que non se deberían perder», defendió el regidor arzuano, que hizo un repaso por los cambios que, de manera progresiva, se introdujeron tanto para mejorar desde la imagen corporativa y la infraestructura hasta la muestra sectorial, como para diversificar el programa. De él vuelve a formar parte Luar na Lubre, uno de los grupos que encabezan el cartel de un festival «de referencia, que evolucionou positivamente e con moito futuro», afirmó, en la presentación, Bieito Romero, miembro fundador «dunha consolidada banda galega con impacto nacional e internacional», destacó de la formación Alberto Alfonso. Él es el productor de un festival musical que, el 1 de marzo, subirá al escenario, junto a Luar na Lubre, al innovador grupo Baiuca. Ese mismo día, la sesión vermú correrá a cargo de la MJ Pérez, una artista de casa que estrenará disco en la Festa do Queixo. El festival, de acceso gratuito, arrancará el sábado por la noche con la banda bilbaína de rock El Capitán Elefante, que dará paso a Tequila, en plena de gira de despedida de los escenarios. Los madrileños le cederán el testigo a Novedades Carminha, y los gallegos, a su vez, al rompedor grupo catalán Ladilla Rusa.

La evolución de la Festa do Queixo, con una muestra sectorial con medio centenar de queserías, también se percibe en la colaboración de entidades como el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arzúa-Ulloa. Su presidente, José Luis Carrera, destacó el concurso de tapas, con 21 locales participantes.

La cita también se alzó como «unha oportunidade para que a formación contribúa a valorización do produto», afirmó Inma Carbia, de EFA Piñeiral, un centro de formación profesional de Arzúa, también implicado en la celebración, con actividades temáticas dirigidas a su alumnado.