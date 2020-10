La Diputación sufraga una nueva senda peatonal en Ames

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

santiago / La voz 22/10/2020 05:05 h

El Concello de Ames ha sacado a licitación las obras de una nueva senda peatonal entre las aldeas de Outeiro (en la parroquia de Bugallido) y Costoia (Biduído), con una inversión de 184.547 euros que la Diputación sufragará a través del Plan Único. La senda tendrá 1,11 kilómetros y estará dividida en siete tramos. El concejal de Obras, Blas García, subraya que esta actuación «vén a unirse a outras que levamos realizando xa no noso concello, tanto no anterior mandato como no actual, e que consiste na canalización de cunetas para a construción de sendas peonís».