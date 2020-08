Ames quiere circular a 30 por hora

El presupuesto de licitación ronda los 90.000 euros

El Ayuntamiento de Ames ha iniciado el proceso administrativo para elaborar un plan de movilidad integral sostenible con un presupuesto base de licitación de 89.999,80 euros. Este contrato forma parte del denominado Programa de mellora integral da mobilidade e a conectividade por transporte público, que se financia con fondos de la estrategia DUSI Impulsa Ames.

La duración del mismo será de diez meses sin posibilidad de prórroga y la empresa adjudicataria deberá contar con un equipo que esté formado por dos personas con titulación en Arquitectura y una ingeniería superior.

El plan, según explica el Concello, debe «favorecer a integración e o acceso aos servizos en igualdade de condicións de todas as persoas que residen no concello e terá que minimizar as diferenzas entre os distintos espazos». También deberá promover la reducción del consumo de energía eléctrica y la huella de carbono «buscando a eficiencia tanto nos desprazamentos, a través dun funcionamento estrutural da área urbana menos monocéntrico, como na xestión enerxética das infraestruturas e os equipamentos públicos».

