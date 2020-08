Ames tramita 42 sanciones por no cumplir la norma de llevar mascarilla

0

12/08/2020

Incumplir la obligación de llevar mascarilla en las vías púbicas para prevenir contagios de coronavirus puede acarrear una sanción económica de cien euros. Esto lo tienen muy claro las 42 personas sancionadas por la Policía Local de Ames, que en un primer momento llevó a cabo una campaña informativa y de concienciación, y que tras finalizar esta labor pedagógica comenzó a imponer las primeras sanciones

El Concellos recuerda que «a nova normativa inclúe a obrigatoriedade de usar máscara tanto en exterior como en interior, mantéñase ou non a distancia de seguridade. Nas terrazas dos bares só poderase retirar no momento da consumición, pero haberá que tela posta o resto do tempo ».

Víctor Fernández, concejal de Seguridade Cidadá de Ames, agradeció ayer «o comportamento exemplar da inmensa maioría dos veciños e veciñas de Ames nesta crise sanitaria».

También hizo un llamamiento «a esa minoría que aínda non cumpre coas normas e pon en risco a saúde de todos».