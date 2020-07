Organizan una limpieza del río Roxos para reclamar su cuidado

0

La Voz de Galicia

Santiago / La Voz 31/07/2020 05:05 h

La asociación amiense O Cantiño y la Plataforma pola recuperación do Sar organizan para este sábado, 1 de agosto a partir de las siete de la tarde, una jornada de caminata y limpieza de un tramo del río Roxos para «reivindicar este paraxe de gran riqueza natural, antropolóxica, inmaterial e patrimonial e poñer o foco de atención sobre a necesidade de coidar o río e non emporcar de lixo as súas augas». Esta actividad cuenta con el apoyo del Concello de Ames y los colectivos que la promueven recuerdan que hay que acudir con guantes y mascarilla.

El vecindario de Quistiláns, que denomina río do Pego al tramo del Roxos cercano a la Ponte Carbita y asume desde hace años esta limpieza, ha detectado que el incremento de visitas a este paraje natural está generando más residuos.