El PP critica la urbanización del centro de salud de O Milladoiro

La Voz de Galicia Emma Araújo

Santiago / la voz 17/07/2020 19:39 h

El Partido Popular de Ames ha cuestionado la gestión del gobierno local sobre la parte que le corresponde asumir en la construcción del nuevo centro de salud de O Milladoiro. Los populares destacan que «las obras de acondicionamiento y asfaltado de los viales que rodean al nuevo edificio tienen unos taludes prácticamente verticales, no cuentan ni con iluminación pública, ni con registro de recogidas de pluviales ni con viario peatonal, ni plazas de aparcamiento».

También critican que las obra para la acometida de gas no se adjudicase hasta el 9 de julio y que el Concello no tenía fondos en la partida presupuestaria correspondiente, por lo que tuvo que habilitarlos de otro capítulo, una gestión, añaden, que el regidor, José Miñones, formalizó con un decreto urgente.

En cuanto al acceso, el PP resalta que «la chapuza es aún mayor porque dicho vial está contemplado que sea parte de la prolongación de la actual rúa das Camelias».

Ante esta denuncia pública, a José Miñones le sorprende que «un partido que gobernou Ames non coñeza o seu planeamento e non saiba que o Concello non pode urbanizar definitivamente ese polígono, que ten que facelo a xunta de compensación».

Añade el alcalde que «o Concello, o que fixo foi cumprir o acordado no convenio e habilitar as rúas da contorna do centro de saúde para os servizos» e insiste en que «o retraso débese a que a Xunta non presentou o proxecto ata o mes de marzo».