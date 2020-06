Avanza la obra en la depuradora de Sisalde, que evitará la llegada de desechos al río Sar este verano

0

La Voz de Galicia

ames / LA Voz 17/06/2020

Hace aproximadamente un mes se emprendieron los trabajos en la EDAR de Sisalde para construir un pozo de gruesos con el que evitar la llegada de desechos sólidos al cauce fluvial. Según los plazos previstos, se estima que la obra podrá estar culminada para la primera mitad de julio, con lo que a partir de este verano se reduciría considerablemente la presencia de elementos flotantes como plásticos, productos higiénicos y otros residuos domésticos que contaminan el río Sar a su paso por el concello de Ames. Y, al mismo tiempo, la actuación mejorará la explotación de una planta que «daba muchos problemas, precisamente, por el sistema de pretratamiento que tiene».

«Este pozo de gruesos que se está ejecutando es la entrada a la depuradora. Se proyectó porque en el proceso de eliminación de los sólidos había mucho problema de arenas, ya que vienen muchos arrastres con las aguas del colector y nos colapsaban totalmente el pretratamiento. En consecuencia, las bombas estaban estropeadas y la reja de entrada también. La única manera de proteger la instalación era poner un pozo de gruesos en la entrada, que es un pozo grande en cuyo fondo se van a decantar todas las posibles piedras, gruesos y arenas. Luego todo eso se va a recoger con una cuchara bivalva que los retira a un contenedor», explicaba ayer un técnico a pie de obra, mientras las grúas y operarios avanzaban en la obra.

«Ese pozo de gruesos va a servir de protección para que esta EDAR funcione mejor. La otra ventaja que va a tener es que el exceso de caudal que vaya a venir a la depuradora no salga sin estar pretratado», explican. Hasta ahora, se estaba aliviando dicho exceso directamente al río «porque las bombas están diseñadas solamente para el caudal de tratamiento de la planta», que en la práctica supera a su capacidad. «Hay un aliviadero en el lateral del pozo y una reja que permitirán que cuando vaya a parar al río salga tamizado. De este modo, todos los sólidos que vengan con el agua residual no van a llegar al Sar. Los detendremos aquí y luego los trataremos», señala el técnico de Espina y Delfín.

La intervención, por valor de cerca de 400.000 euros y ejecutada por la firma concesionaria del ciclo integral de agua del Concello de Ames con cargo a los presupuestos correctivos recogidos en el contrato de adjudicación, va a suponer una mejora «dentro de los límites de caudal de esta planta, que se ha quedado pequeña». Lo que demanda ahora el gobierno local es la ampliación comprometida a nivel autonómico al margen de esta obra, que «vai poder quedar de cara ao futuro».

Exigen ejecutar la ampliación

«Temos que buscar solucións para a depuradora de Sisalde. O que non podemos é seguir esperando e esperando eternamente a un compromiso que dende a Xunta e Augas de Galicia nos trasladan sobre a ampliación da planta e que non chega. Xa son nove anos dende ese primeiro compromiso que fixera o conselleiro, e son tres dende que se volveron a comprometer en Augas de Galicia, mesmo o ano pasado volveron facelo. E a realidade é que a día de hoxe non temos nin anteproxecto nin proxecto», subraya el alcalde amiense, José Miñones (PSOE), quien reclama a los anteriores que «cumpran o que prometeron, independentemente do investimento que o Concello estea facendo hoxe aquí».

Miñones repara en la necesidad de ampliar la EDAR de Sisalde, que en el 2001 se proyectó para dar servicio a 13.000 habitantes: «Hoxe son máis de 31.000 veciños en Ames, e mailos de Brión, aos que tamén dá servizo esta depuradora. Está totalmente desbordada polo caudal que chega á planta».

Tanto el regidor como el concejal amiense de Obras e Servizos Básicos, Blas García, hacen hincapié en la importancia de reducir la contaminación que afecta al cauce fluvial. «Só hai que darse un paseo polo río Sar para ver como está todo», incide el edil socialista. «De pouco serve meter millóns na depuradora de Santiago, como así se está a falar, se despois poucos metros máis abaixo temos esta depuradora que tampouco é efectiva», añade Miñones, quien exige que «se invista dunha vez por todas en saneamento e en Ames».

«Os concellos non sempre podemos ser xestores administrativos da Administración autonómica e encargarnos de cobrar, por exemplo, o canon de saneamento e depuración para que despois eses cartos non se vexan revertidos no municipio», concluye Blas García, quien recuerda que tanto el saneamiento como el abastecimiento es competencia, en este caso, de Augas de Galicia.