Ames coloca la bandera roja en Tapia y prohíbe el baño

La Voz de Galicia Emma Araújo

Santiago 28/05/2020 19:48 h

El Concello de Ames recuerda que en estos momentos las instalaciones del área fluvial de Tapia, en el río Tambre, permanecen cerradas y que el baño está prohibido porque la temporada aún no ha dado comienzo.

Personal municipal ha colocado nueva cartelería en la zona para informar de esta prohibición. Además de estos paneles, también izaron la bandera roja ya que «o caudal do río é alto e hai bastante corrente, polo que está prohibido o baño». Y como la temporada no ha comenzado, no hay socorrista en el recinto. Además, dentro de las medidas para frenar el covid-19, el Ministerio de Sanidad no aconseja los baños en agua dulce.

El Concello de Brión también recuerda que el baño en la zona de Ons, en el Tambre, tampoco está autorizado.

Ambas restricciones se producen después de que numerosas personas acudiesen en gran número a estos espacios naturales para bañarse debido a las altas temperaturas que se registran en la comarca compostelana desde hace días.