O Milladoiro y Bertamiráns estrenan este fin de semana zonas peatonales

La Voz de Galicia Emma Araújo

santiago 22/05/2020 20:22 h

El Concello de Ames ha decidido ampliar los espacios peatonales de sus dos principales núcleos de población, O Milladoiro y Bertamiráns, para que su población pueda cumplir con holgura la distancia de seguridad recomendada para evitar contagios de covid-19. Esta peatonalización comienza a las 16 horas de mañana, día 23, y continuará hasta las once de la noche del domingo 24. Las calles peatonalizadas de Bertamiráns son la rúa Ameneiral, la rúa Entrerríos (el tramo entre Alcalde Lorenzo hasta la rúa Ameneiral), la rúa do Rueiro, la rúa do Arrucheiro (hasta la Travesía da Peregrina), la rúa do Cómaro y la calle que discurre por la parte posterior de la escuela infantil de la red Galiña Azul.

En el caso de O Milladoiro, las vías con prohibición temporal para vehículos son la rúa Raxoeira (hasta la intersección con la rúa de Anxeriz), la rúa dos Agriños, la Travesía do Porto (desde la rúa dos Cereixos hasta la intersección con las calles Palmeiras y Pardiñeiros), el Paseo da da Igualdade (junto al pabellón polideportivo y las piscinas municipales), la rúa Costa Grande, la rúa Viorneira, e la rúa Xaquín Lorenzo (desde la intersección de la rúa do Xeixo hasta la rúa da Madalena).

La concejala de Mobilidade, Beatriz Martínez, espera «que esta medida axude a favorecer a mobilidade das persoas».